Oggi hai l’ultima opportunità di iscriverti al Fantasanremo 2026: come funziona e chi prendere

Stanno per scadere le ultime ore per iscriversi al FantaSanremo 2026. Le iscrizioni termineranno a mezzanotte. Come funziona il gioco, regole, bonus, malus e quali artisti scegliere per provare a vincere il primo posto all’interno della propria lega.

È ufficialmente cominciato il countdown finale: oggi, 23 febbraio, è l’ultimo giorno utile per iscriversi all’edizione in corso del FantaSanremo. A partire dalla mezzanotte di oggi, salvo proroghe last minute volute dagli organizzatori, non sarà più possibile creare o modificare la propria squadra.

I numeri confermano il successo dell’iniziativa che sembrerebbe essere riuscita a convincere il pubblico della kermesse anche quest’anno: sono oltre due milioni le squadre già schierate e centinaia di migliaia le leghe attive. Il gioco nato in un bar di Porto Sant’Elpidio da un’iniziativa di Nicolò Peroni e Giacomo Piccinini, insieme a un gruppo di amici, è ormai un fenomeno parallelo al Festival di Sanremo, capace di influenzare outfit e gag apparentemente incomprensibili che hanno preso vita sul palco.

Come funziona il Fantasanremo

Ogni fantallenatore ha 100 Baudi per acquistare 7 artisti tra i 30 Big in gara. Cinque saranno titolari e due le riserve che, novità di quest’anno, non accumuleranno punti automaticamente ma saranno destinati a sostituire gli artisti titolari prima delle serate allo scopo di ottimizzare il punteggio nelle serate in cui i propri titolari non si esibiranno. Va scelto inoltre un capitano che raddoppierà i punti nel corso dell’ultima serata. La formazione titolare potrà poi essere modificata solo venerdì e sabato, in occasione della serata delle cover e della finale.

Quali artisti scegliere per vincere al Fantasanremo

Ma qual è la strategia migliore per provare a vincere, ottenendo il primo posto nella propria lega al Fantasanremo? Indispensabile è scegliere uno o due top player in grado di agguantare il podio (perché il vincitore vale 100 punti) e altri 5 artisti scelti in base alla capacità di generare dei punti bonus, stando al regolamento disponibile sul sito ufficiale. Il capitano, invece, deve essere scelto tra i due superfavoriti in vista della vittoria finale perché in grado di raddoppiare i punti ottenuti in base al suo posizionamento in classifica.

Tra gli artisti più costosi (il cui punteggio vale cioè 17 Baudi) ci sono Tommaso Paradiso e la coppia formata da Fedez e Marco Masini. Subito dopo troviamo Arisa, Dargen D'Amico ed Ermal Meta. Ma attenzione ai profili il cui valore si attesta tra i 13 e i 14 Baudi: possono fare la differenza con bonus mirati o premi come il premio Mia Martini o quello assegnato dalla Sala Stampa. Il regolamento è, come sempre, un labirinto di opportunità e pericoli: saranno assegnati punti bonus agli artisti che sul palco indosseranno occhiali da sole o un abito con strascico, a chi riceve la standing ovation (che vale 30 punti) e a chi vince la serata cover. Ma attenzione ai malus: una caduta dalle scale può costare 30 punti, una squalifica addirittura 100. Le iscrizioni chiudono stanotte. Poi i giochi saranno fatti.