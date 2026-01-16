Mauro Repetto a Sanremo 2026 con Pezzali per rifare gli 883: “Se Max mi chiama ci vado volentierissimo”

Max Pezzali e Mauro Repetto

Mauro Repetto apre alla possibilità di una reunion degli 883 al prossimo Festival di Sanremo che si terrà dal 24 al 28 febbraio. L'artista, che da qualche anno è tornato stabilmente nello showbiz italiano, con musica e teatro, ha spiegato in un'intervista a Repubblica che sarebbe disponibile a rimettere su, anche solo per un'occasione unica, una delle band che ha scritto pagine importanti del pop italiano, con canzoni come "Gli anni", "Come mai", "Una canzone d'amore", "Nord Sud Ovest Est" e "Sei un mito". Qualche settimana fa, inoltre, Carlo Conti ha annunciato che Max Pezzali parteciperà a tutte e cinque le serate come super ospite sulla nave che farà da palco alternativo all'Ariston, come avvenuto anche negli ultimi anni.

"Se mi chiama ci vado volentierissimo" dice Repetto, che negli 883 – di cui nel 2026 andrà in onda la seconda stagione della serie biografica "Hanno ucciso l'uomo ragno" – oltre a essere fondatore, co-autore delle canzoni, era anche ballerino. L'artista spiega qual è il suo rapporto, oggi, con Pezzali: "Da noi vige davvero la regola del viene da sé. Non abbiamo mai programmato niente, non abbiamo mai parlato realmente di lavoro". Repetto spiega che quando si incontrano non parlano molto di musica ma preferiscono parlare di cose stupide: "L'ultima volta abbiamo passato ore a storpiare i nomi di vecchi calciatori tedeschi pronunciandoli come avrebbe fatto Bruno Pizzul". Però non chiude le porte: "Se qualcosa deve accadere, accadrà".

Mauro Repetto – ph Stefano Lombardi

Repetto è sempre stato aperto a rimettere mano agli 883 e pochi giorni fa, parlando a La volta buona aveva scherzato: "Le canzoni sono nostre. Se mi chiamano io sono pronto, che sia sul palcoscenico, che sia in birreria o che sia per lavare ai piatti, io sono pronto per venire a Sanremo e fare la reunion". Qualche mese fa, in un'intervista a Fanpage aveva ringraziato Pezzali, spiegando che senza di lui probabilmente invece di aver girato il mondo (oggi vive a Parigi) sarebbe ancora a casa dai suoi: "Senza Max Pezzali sarei anche io a casa vicino ai miei, magari non dai miei, ma vicino ai miei. Max ha incentivato questa mia curiosità per dei progetti, per concretizzarli, proprio per fare delle cose".