Mauro Repetto commenta Max Pezzali super ospite a Sanremo: “Sono pronto, anche a lavare i piatti. Le canzoni sono nostre”

La notizia di Max Pezzali super ospite al Festival di Sanremo 2026 ha fatto parlare mezza Italia, ma c'era una voce che mancava all'appello: quella di Mauro Repetto, l'altra metà degli 883. E la risposta è arrivata in diretta a La volta buona, con una dichiarazione che non lascia spazio a interpretazioni.

La disponibilità senza condizioni

"Le canzoni sono nostre. Se mi chiamano io sono pronto, che sia sul palcoscenico, che sia in birreria o che sia per lavare ai piatti, io sono pronto per venire a Sanremo e fare la reunion". Collegato dal suo salotto parigino, Repetto non gira intorno alla questione e nella trasmissione condotta da Caterina Balivo lancia un messaggio diretto: la porta per una eventuale reunion sul palco dell'Ariston è aperta, senza veti né precondizioni.

Il gioco sulla Siae che fa sorridere

Ma è quando si entra nel territorio dei diritti d'autore che l'atmosfera si fa più leggera. "Ma la Siae arriva lo stesso?", chiede Caterina Balivo dallo studio, innescando una serie di battute che animano la conversazione. In studio infatti c'è Valerio Scanu, che risponde con la sicurezza di chi conosce bene i meccanismi: "Arriva, certo che arriva. Arriva ogni sei mesi".

Il riferimento è chiaro: qualunque sia la situazione personale tra i due artisti, i diritti d'autore delle canzoni degli 883 continuano a fruttare, dividendosi equamente tra i due creatori.

Finalmente tu, il pezzo che li lega a Sanremo

Il discorso scivola naturalmente su Finalmente tu, il brano che nel 1995 portò Fiorello sul palco dell'Ariston, classificandosi al quinto posto. Una canzone scritta proprio da Max Pezzali e Mauro Repetto che rappresenta uno dei momenti più alti della loro collaborazione artistica. "E anche lì staccate la Siae", rilancia la Balivo, trasformando il tema dei diritti d'autore in un leit motiv comico dell'intervista.

Ma è quando la regia inquadra meglio il salotto parigino di Repetto che Vladimir Luxuria nota un dettaglio impossibile da ignorare: alle spalle del musicista si intravede una cantina di bottiglie da fare invidia. "Ma è casa tua quella? Hai una bella enoteca", chiede con curiosità.

Repetto, con un naturale tempismo comico, non si lascia sfuggire l'occasione per l'ultima battuta: "Sì, vedi la Siae?". Un modo ironico per chiudere il cerchio, suggerendo che i proventi dei diritti d'autore abbiano contribuito a quella collezione di bottiglie sullo sfondo.

Una reunion possibile?

Al di là delle battute, la disponibilità espressa da Repetto apre concretamente la strada a una possibile reunion sul palco di Sanremo. Con Max Pezzali già confermato come super ospite e Mauro che dichiara pubblicamente la sua disponibilità, la palla passa ora alla produzione del Festival e allo stesso Pezzali.

Sarebbe un momento televisivo di grande impatto emotivo, capace di riportare indietro milioni di italiani agli anni Novanta, quando gli 883 rappresentavano la colonna sonora di un'intera generazione. E forse, proprio questa potenzialità, rende l'ipotesi meno lontana di quanto si possa pensare.