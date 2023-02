Mahmood e Blanco sono arrivati a Sanremo, pronti per il ritorno all’Ariston nella prima serata i due artisti, che saranno ospiti della prima serata del Festival, sono giunti a Sanremo per le prove della loro esibizione, braccati fa una folla di fan e giornalisti.

A cura di Andrea Parrella

Saranno i primi ospiti del Festival di Sanremo 2023, aprendo questa edizione da vincitori uscenti. Mahmood e Blanco sono arrivati a Sanremo in queste ore per le prime prove della loro esibizione con la quale, virtualmente, metteranno fine al loro anno da trionfatori del Festival, per un passaggio di testimone ad uno dei 28 artisti che si aggiudicherà la vittoria il prossimo 11 febbraio.

Mahmood e Blanco a Sanremo per le prove della prima serata

Un vero e proprio assedio di fan quello che ha accolto i due artisti, giunti in riviera in occasione delle prove al Teatro Ariston. Come riporta La Stampa con un video pubblicato in queste ore, "nella pausa pranzo sono state decine le persone che hanno rincorso il duo vincitore dell'ultima edizione in piazza Brescia. Alla fine i cantanti sono riusciti a liberarsi dalla folla e andare via". Dalle immagini si vedono appunto Mahmood e Blanco che si destreggiano tra fan e giornalisti che li inseguono per uno scatto e una dichiarazione. Sorridenti e disponibili, i due artisti non si sono sottratti alle attenzioni, pur non rilasciando particolari dichiarazioni rispetto a quello che faranno sul palco. Prevedibile l'esecuzione di "Brividi", la canzone con cui si sono imposti a Sanremo, ma non si escludono anche sorprese inattese.

Vincitori dell'edizione 2022

Come era accaduto lo scorso anno con i Maneskin, anche nel 2023 il Festival di Sanremo vedrà esibirsi i vincitori della precedente edizione. L'anno scorso Mahmood e Blanco erano riusciti ad affermarsi partendo da favoriti della vigilia. Si erano messi alle spalle Elisa, giunta al secondo posto, e Gianni Morandi che aveva completato il podio. In qualità di vincitori del Festival di Sanremo, pochi mesi dopo Mahmood e Blanco hanno rappresentato l'Italia all'Eurovision Song Contest che si sono svolti a maggio del 2022 a Torino, tornati in Italia dopo oltre 30 anni grazie alla vittoria dei Maneskin un anno prima a Rotterdam.