Ligabue al concerto del primo maggio, l’artista torna sul palco di Roma dopo 17 anni A completare il cast dell’evento che sarà trasmesso da Rai3 anche l’artista di Correggio, che torna sul palco di piazza San Giovanni dopo una lunga assenza.

A cura di Andrea Parrella

A poche ore dal concerto del primo maggio arriva la conferma, tra gli artisti che si esibiranno sul palco di piazza San Giovanni ci sarà anche l'artista di Correggio. Erano 17 anni che l'autore non si esibiva in questo evento e ha raccontato le ragioni della sua decisione in un'intervista al Corriere: "Decisione presa dopo l'ennesimo ‘perché no?' (e sono stati tanti nella mia carriera) che mi sono chiesto".

Ligabue torna al primo maggio a quattro anni dal suo ultimo tour “Start” e a pochi mesi dal ritorno negli stadi che lo vedranno protagonista a Milano ed anche nella Capitale.

Il cast del primo maggio 2023

Il cast del concerto del primo maggio si arricchisce dunque di un nome illustre, che va ad affiancare una folta lista di artisti che, sin dal primo pomeriggio, daranno vita a una nuova edizione del tradizionale evento della festa dei lavoratori. Sul palco romano ci saranno: Aurora, Lazza, Coma_Cose, Geolier, Emma, Carl Brave, Tananai, Francesco Gabbani, Ariete, Mr.Rain, Piero Pelù con Alborosie, Matteo Paolillo, Righeira, Mara Sattei, Il Tre, Baustelle, Levante, Aiello, Rocco Hunt, Bnkr44, Gaia, Alfa, Giuse The Lizia, Fulminacci, Mille, Neima Ezza, Rose Villain, Wayne, Ciliari, Tropea, Napoleone, Uzi Lvke, L'Orchestraccia, Epoque, Ginevra, Serendipity, Paolo Benvegnù. A questi si aggiungono i vincitori del Contest 1MNEXT Etta, Mannini, Still Charles, mentre l'opening del concerto sarà affidato a Leo Gassmann, Iside, Savana Funk, Camilla Magli, Wepro.

Leggi anche Ligabue fa sold out in dieci minuti: esauriti i biglietti per i live a sorpresa a Roma e MIlano

Ambra Angiolini e Fabrizio Biggio presentano il concerto del primo maggio

Il concerto del primo maggio andrà in onda su Rai 3 (dalle ore 15.15 alle 00.15 con una pausa dalle 19.00 alle 20.00 per le edizioni dei Telegiornali), Rai Radio 2, RaiPlay e Rai Italia. A condurre ancora una volta sarà Ambra Angiolini, ormai volto fisso della manifestazione da diversi anni, che in questa edizione sarà affiancata da Fabrizio Biggio.