La vita privata di Giorgia Cardinaletti: dalla storia con Cremonini al nuovo amore con Francesco Bechis

Giorgia Cardinaletti è la co-conduttrice della serata finale di Sanremo 2026. La giornalista del Tg1, già più volti inviata al Festival, è stata invitata da Carlo Conti in diretta a fargli da spalla, insieme a Laura Pausini. Sempre piuttosto riservata, il suo nome è però arrivato alle cronache rosa per la relazione con Cesare Cremonini. Adesso, al suo fianco, pare ci sia il giornalista Francesco Bechis.

La vita privata di Giorgia Cardinaletti, la storia d'amore con Cesare Cremonini

Classe 1987, Giorgia Cardinaletti è una delle giornaliste più note del piccolo schermo. Volto di punta del Tg1 delle 20:30, è entrata nel cuore degli italiani anche per la conduzione di alcuni programmi assai noti, seppur i suoi inizi sono in ambito sportivo, sempre in Rai, per poi arrivare pian piano a conquistare sempre più spazio nel primo telegiornale nazionale. Piuttosto riservata, da quando è diventata un volto noto della tv sul suo privato non sono mai trapelate grandi informazioni. L'incontro con Cesare Cremonini, da questo punto di vista, ha letteralmente cambiato le carte in tavola. La loro relazione, infatti, è diventata chiacchieratissima, sebbene all'inizio abbiano cercato di tenerla sotto traccia. I primi avvistamenti a Bologna e le vacanze in barca hanno poi dato conferma di quelle che sembravano essere solo indiscrezioni. I due non hanno mai partecipato ad eventi pubblici insieme, e nemmeno da parte della giornalista ci sono mai state altre dichiarazioni. Il cantante, invece, in un'intervista rilasciata al Corriere delle sera, ha detto: "È centrale, è appena uscita “Ragazze facili”, una canzone scritta grazie a lei, perché mi ha chiesto una cosa che può cambiare la vita di un uomo".

Il nuovo amore con Francesco Bechis

Conclusa la storia con il cantautore bolognese, diversi flirt sono stati attribuiti alla giornalista, senza che fosse mai trovata conferma. Solo di recente, però, Cardinaletti è stata vista in compagnia di un collega del Messaggero, Francesco Bechis. La loro sarebbe una conoscenza avvenuta in maniera graduale e, a quanto pare, sembra che proceda a gonfie vele. Bechis, romano, classe 1995, cresce in una famiglia dove l’informazione è di casa: il padre è Franco Bechis, direttore di Open, mentre la madre è Monica Mondo, volto storico di Tv2000. Nel 2022 arriva nella redazione del Messaggero dove lavora come cronista parlamentare. Nel 2024 pubblica Realpolitik, un saggio scritto a quattro mani con Giampiero Massolo, già alla guida della diplomazia e dell’intelligence italiane.