La notte degli Oscar 2024 andrà in onda su Rai 1 e non su Sky: come seguire la corsa di Matteo Garrone La Notte degli Oscar 2024, in programma tra domenica 10 e lunedì 11 marzo, sarà trasmessa su Rai 1. Gioca un ruolo fondamentale per il cambio di residenza televisiva la nomination quale miglior film internazionale di Io capitano di Matteo Garrone, prodotto da Rai Cinema e distribuito da 01 Distribution. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Premi Oscar 2024 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Dopo anni di gestione Sky, la Notte degli Oscar 2024 in programma tra domenica 10 e lunedì 11 marzo, approderà su Rai 1, lo rivela Federico Pontiggia nella sua newsletter per Cinematografo. Gioca un ruolo fondamentale per il cambio di residenza televisiva la nomination quale miglior film internazionale di Io capitano di Matteo Garrone, prodotto da Rai Cinema e distribuito da 01 Distribution. Alla conduzione pare ci sarà Alberto Matano. Per poter seguire gli Oscar 2024 in streaming da PC, tablet o cellulare basterà un’iscrizione gratuita a RaiPlay. Niente più diretta a partire dalle 23.15 su Sky Cinema Oscar (canale 303 di Sky e in streaming su NOW), su Sky Uno e in chiaro su TV8.

Il conduttore degli Oscar 2024

Al momento, nessuna conferma ufficiale dalla Rai né da Sky per quanto riguarda la cessione della messa in onda della notte dedicata al cinema internazionale, in diretta dalla storica sede del Dolby Theatre dell'Hollywood & Highland Center di Los Angeles. Jimmy Kimmel sarà il conduttore della notte degli oscar 2024. Questa sarà la quarta volta che Kimmel condurrà la cerimonia di premiazione, dopo le edizioni del 2017, 2018 e 2023. Oppenheimer risulta essere il film con il numero maggiore di candidature, ben 13 totali, seguito da Povere creature! con 11, Killers of the Flower Moon con 10 e Barbie con 8. Gli Oscar alla carriera sono, infatti, già stati assegnati il 18 novembre e sono andati all’attrice Angela Bassett, al regista Mel Brooks e alla montatrice Carol Littleton.

Chi sono i candidati al miglior film straniero

Io Capitano (Italia)

Perfect Days (Giappone)

La società della neve (Spagna)

The Teacher's Lounge (Germania)

The Zone of Interest (Regno Unito)