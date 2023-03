Instagram a Sanremo, Rai rischia multa da Agcom fino a 253 mila euro per pubblicità occulta Secondo Il Messaggero, per la Rai potrebbe arrivare presto una pesante sanzione per pubblicità occulta. Nel mirino non solo l’uso di Instagram al Festival di Sanremo 2023, da parte di Chiara Ferragni e Amadeus.

A cura di Daniela Seclì

Agcom sarebbe pronta a sanzionare la Rai, per via della pubblicità occulta a Instagram agevolata dagli sketch di Chiara Ferragni e Amadeus, che non solo hanno creato un profilo sulla nota piattaforma social mentre erano in diretta al Festival di Sanremo 2023, ma ne hanno parlato più volte, in assenza di un contratto di sponsorizzazione. Nel mirino ci sarebbero anche altre presunte violazioni.

La sanzione minima è di 10 mila euro, massima di 253 mila euro

Il Messaggero non ha dubbi: "L'Agcom è pronta a sanzionare la televisione pubblica". Oggi, giovedì 16 marzo, si dovrebbe apprendere il risultato delle istruttorie avviate dagli uffici interni. Si riunirà, infatti, l'autorità garante per le comunicazioni guidata da Giacomo Lasorella. Il Messaggero spiega che per la Rai potrebbe arrivare una pesante sanzione:

È quasi certa una brutta notizia per la Rai: una multa salata per diversi casi di pubblicità nascosta che durante il Festival hanno violato il Tusmar, il Testo unico dei servizi audiovisivi. Sanzione minima 10mila euro, massima 253mila. Ma "sarà più massima che minima", fa sapere chi ha seguito il dossier.

Le violazioni: un indebito spazio pubblicitario al Festival di Sanremo

Tra le violazioni che sarebbero state contestate, c'è il già citato uso di Instagram in diretta, davanti a milioni di telespettatori senza che, almeno apparentemente, esistesse un accordo con la piattaforma social: "Per l'Agcom è un indebito spazio pubblicitario – continua Il Messaggero – e siccome di un contratto di sponsorizzazione con Instagram non vi è traccia, si configura un mancato incasso e un danno erariale alla Rai". Ma non è tutto. Avrebbe fatto storcere il naso anche l'ampio spazio dedicato alla nave Costa Crociere, dove si esibivano alcuni artisti, senza la scritta "messaggio promozionale": "La Rai avrà trenta giorni per inviare "controdeduzioni", ma la multa scatterà lo stesso".