Agcom conferma procedimento sanzionatorio alla Rai per Instagram a Sanremo, istruttoria su Blanco L’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni annuncia le decisioni prese in merito ai vari elementi critici di Sanremo 2023: procedimento sanzionatorio avviato per la questione Instagram, istruttoria su Blanco per incitamento alla violenza.

A cura di Andrea Parrella

Agcom conferma l'avviamento di un procedimento sanzionatorio alla Rai per l'utilizzo di Instagram durante le cinque serate del Festival di Sanremo. Attraverso una comunicazione ufficiale, l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni annuncia le decisioni prese in merito ai vari elementi critici di Sanremo 2023, compreso il bacio tra Fedez e Rosa Chemical e il palco distrutto da Blanco durante la sua esibizione nel corso della prima serata. Nel comunicato si legge che:

Il Consiglio dell’Autorità ha esaminato oggi le presunte violazioni avvenute durante le trasmissioni “Prima Festival”, “73mo festival della canzone italiana di Sanremo” e “Sanremo start” di RAI UNO, relative alla pubblicità occulta, all’utilizzo di Instagram, alle performance di Rosa Chemical, Fedez e Blanco. Con riferimento alla pubblicità non segnalata, rilevata in 12 episodi, e sull’utilizzo di Instagram, il Consiglio, all’unanimità, ha ritenuto la questione non manifestamente infondata e ha dato mandato alla competente direzione di avviare un procedimento sanzionatorio.

Il comunicato prosegue concentrandosi prima sulla vicenda Fedez-Rosa Chemical, poi quella relativa a Blanco: "Il Consiglio, a maggioranza (con voto favorevole del presidente Lasorella e dei commissari Giacomelli e Giomi e voto contrario dei Commissari Aria e Capitanio), ha ritenuto infondata la richiesta di apertura di una istruttoria sanzionatoria sull’episodio di Rosa Chemical e Fedez. In merito alla performance di Blanco, (con voto a favore dei commissari Aria, Capitanio, Giacomelli e Giomi; astenuto il presidente Lasorella) sarà avviata un’istruttoria per valutare eventuali profili lesivi della dignità umana e l’incitamento alla violenza".

Non si tratta di sentenze definitive, si specifica infatti che "le istruttorie, affidate alla Direzione Servizi Media, prevedono una precisa procedura, in cui è previsto il contraddittorio con le parti coinvolte, ad esito della quale il Consiglio adotterà i provvedimenti definitivi".