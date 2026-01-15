Inizia oggi la vendita dei biglietti per Sanremo 2026: chi può acquistarli e quali sono i prezzi

Sanremo 2026

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Festival di Sanremo 2026 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Da oggi 15 gennaio è possibile acquistare i biglietti per assistere alle serate del prossimo Festival di Sanremo che si terrà dal 24 al 28 febbraio 2026. Fino al 3 febbraio, infatti, gli utenti che hanno completato la Registrazione che si poteva fare dal 22 dicembre 2025 all'8 gennaio 2026, riceveranno un'e-mail da Vivaticket. Questo messaggio conterrà tutte le informazioni, con modalità e tempistiche per procedere all'acquisto vero e proprio dei singoli biglietti per le serate o dell'abbonamento per tutte e cinque le serate di questa nuova edizione del Festival, condotta sempre da. Carlo Conti e per la prima volta anche da Laura Pausini che farà da co-conduttrice. La selezione dei fortunati che potranno acquistare il biglietto è avvenuta tramite un software che ha scelto in maniera casuale, alla presenza di un notaio. I prezzi variano dai 132€ ai 1835€ a seconda del settore e se si acquisti un biglietto o l'abbonamento.

Quanto costano i biglietti per Sanremo 2026

Coloro che sono stati selezionati dal sistema, quindi, riceveranno la mail e potranno acquistare i biglietti. Quest'anno c'è stato un aumento del costo totale di ciascun biglietto del 20%, facendo lievitare i prezzi. Era prevedibile che sarebbe successo, dopo anni di prezzi bloccati, contando che i biglietti a disposizione sono veramente pochi, vista la capienza del teatro Ariston e la quantità di biglietti riservati (tra Comune, Rai e sponsor). Chi vorrà acquistare un biglietto per la platea dovrà pagare 240 euro, che diventano 132 se si prende la galleria. Per quanto riguarda la serata finale il costo per la platea sarà di 875 euro mentre sono 430 per la galleria. Infine chi vorrà comprare il carnet per le cinque serate dovrà spendere 1.835 euro per la platea e 958 euro per la galleria

Come procedere all’acquisto dopo la registrazione sul sito

Dal 15 gennaio, quindi, coloro che sono stati selezionati potranno acquistare i biglietti. Saranno informati con un'e-mail che arriverà all'indirizzo fornito in fase di registrazione, ma sarà possibile conoscere l'esito della selezione anche tramite l'area privata. Nel messaggio sono contenute le informazioni per l'acquisto dei biglietti. "Se hai bisogno di aiuto contatta il servizio assistenza Vivaticket oppure chiama il numero 02-91446116." si legge sul sito di Vivaticket. Il numero di biglietti acquistabile è quello indicato sempre in fase di registrazione.