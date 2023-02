Il testo e significato di Anima Mia, la canzone più celebre dei Cugini di Campagna I Cugini di Campagna arrivano al Festival di Sanremo 2023 e si esibiranno nella serata Cover con “Anima mia” insieme a Paolo Vallesi. Qui testo e significato.

I Cugini di Campagna arrivano al Festival di Sanremo 2023 con la canzone "Lettera 22", un riconoscimento per la band che dopo 35 anni esordisce sul palco dell'Ariston. Il quartetto formato attualmente dai fratelli Ivano e Silvano Michetti, Nicolino Luciani e Tiziano Leonardi però ha costruito negli anni l'immagine del proprio successo attorno a brani storici come "Dentro l'Anima", ma anche "Meravigliosamente tu": tra i più celebrati rimane però "Anima mia", il singolo scritto dal trio De Sanctis, Michetti e Paulin nel 1973. Il 45giri, formato da "Anima Mia" e nel side B da "Te lo dico" sarà tra i più venduti dell'anno regalando nella seconda metà degli anni '70, il periodo più lucente per la band romana. Il brano è anche quello scelto della band per la serata delle Cover di venerdì 10 febbraio, insieme a Paolo Vallesi, con cui interpreteranno un medley che contiene anche "La forza della vita". Qui il testo e il significato di "Anima mia".

Il testo di Anima mia

Andava a piedi nudi per la strada

Mi vide e come un'ombra mi seguì

Col viso in alto di chi il mondo sfida

E tiene in piedi un uomo con un sì

Nel cuore aveva un volo di gabbiani

Ma un corpo di chi ha detto troppi sì

Negli occhi la paura del domani

Come un ragazzo me ne innamorai

La notte lei dormiva sul mio petto

Sentivo il suo respiro su di me

E poi mi dava i calci dentro il letto

C'è ancora il suo sapore qui con me

Anima mia

Torna a casa tua

Ti aspetterò dovessi odiare queste mura

Anima mia

Nella stanza tua

C'è ancora il letto come l'hai lasciato tu

Avrei soltanto voglia di sapere

Che fine ha fatto e chi sta con lei

Se sente ancora freddo nella notte

Se ha sciolto i suoi capelli oppure no

Anima mia

Torna a casa tua

Ti aspetterò dovessi odiare queste mura

Anima mia

Nella stanza tua

C'è ancora il letto come l'hai lasciato tu

Na nai na, na na nai na, na na nai na

Na na nai na, nai na na

Il significato di Anima mia

La canzone "Anima mia" dei Cugini di Campagna è stata pubblicata nel 1973 e negli anni molti artisti si sono cimentati nella cover del brano, da Dalida l'anno seguente a Claudio Baglioni nel 2010. "Anima mia" è un classico della musica leggera, il racconto di una persona che attende il ritorno della sua compagna. Viene utilizzata la stanza da letto come metafora del nido d'amore costruito dalla coppia, con i riferimenti a quanto il tempo sia passato, lasciando in condizioni invariate il letto "come l'hai lasciato tu". Nel brano viene raccontato anche l'ingenuità della donna, ancora giovane nel cuore dove "aveva un volo di gabbiani", anche se le sue scelte avevano lasciato cicatrici di "un corpo di chi ha detto troppi sì". Iconico il ritornello dove la band canta: "Anima mia, torna a casa tua, ti aspetterò dovessi odiare queste mura. Anima mia, nella stanza tua, c'è ancora il letto come l'hai lasciato tu".