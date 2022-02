La scaletta della terza serata di Sanremo 2022: cantanti e ospiti in programma La scaletta e il programma della terza serata del Festival di Sanremo 2022: i cantanti in gara, gli ospiti e il sistema di votazione di giovedì 3 febbraio.

Stasera 3 febbraio 2022 è in programma la terza serata del Festival di Sanremo, assieme ad Amadeus ci sarà Drusilla Foer in veste di co-conduttrice. Dopo il successo di ascolti delle prime due serate, questa sera il pubblico potrà ascoltare tutte le 25 canzoni dei Big in gara e votare attraverso il Televoto, che insieme alla Giuria Demoscopica 1000 decreterà la nuova classifica generale. Attualmente sul podio c'è Elisa, seguita da Mahmood e Blanco.

La scaletta dei cantanti

Ecco la scaletta dei cantanti in gara questa sera, in ordine di esibizione:

1. Giusy Ferreri – Miele

2. Highsnob & Hu – Abbi cura di te

3. Fabrizio Moro – Sei tu

4. Aka 7even – Perfetta così

5. Massimo Ranieri – Lettera di là del mare

6. Dargen D’Amico – Dove si balla

7. Irama – Ovunque sarai

8. Ditonellapiaga e Rettore – Chimica

9. Michele bravi – Inverno dei fiori

10. Rkomi – Insuperabile

11. Mahmood & Blanco – Brividi

12. Gianni Morandi – Apri tutte le porte

13. Tananai – Sesso occasionale

14. Elisa – O forse sei tu

15. Rappresentante di lista – Ciao Ciao

16. Iva Zanicchi – Voglio amarti

17. Achille Lauro – Domenica

18. Matteo Romano – Virale

19. Ana Mena – Duecentomila ore

20. Sangiovanni – Farfalle

21. Emma – Ogni volta è così

22. Yuman – Ora e qui

23. Le Vibrazioni – Tantissimo

24. Giovanni Truppi – Tuo padre, mia madre, Lucia

25. Noemi – Ti amo non lo so dire

Gli ospiti

Ricco il parterre di ospiti della terza serata del Festival: Roberto Saviano interverrà all'Ariston con un monologo sulla strage di Capaci, prevista anche la presenza di Cesare Cremonini, dell'attrice Anna Valle, del carabiniere Martina Pigliapoco. Sulla nave di Sanremo si esibirà Gaia con "Cuore amaro", dopo la positività al Covid dei Coma_Cose, che erano previsti questa sera.

Drusilla Foer co-conduttrice

Dopo Ornella Muti e Lorena Cesarini, stasera al fianco di Amadeus ci sarà Drusilla Foer, attrice e e artista anticonformista, personaggio nato dalla mente di Gianluca Gori. Per le prossime serate, invece, sono attese Maria Chiara Giannetta e Sabrina Ferilli. Incognita sul ritorno di Fiorello al Festival.

Il sistema di voto

Saranno la Giuria Demoscopica 1000 e il pubblico da casa a votare per la terza serata. Il televoto sarà attivo a partire dall'inizio della serata e permetterà di votare le canzoni preferite dagli spettatori. La somma dei voti della Demoscopica e del pubblico concorrerà alla creazione di una nuova classifica generale, prima della serata cover prevista per domani.