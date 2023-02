Il Grande Fratello Vip sfida la terza serata del Festival di Sanremo 2023: anticipazioni del reality

Giovedì 9 febbraio, il Grande Fratello Vip sfiderà la terza serata del Festival di Sanremo 2023. Ecco cosa ha previsto Alfonso Signorini per la puntata del reality in onda stasera.

Giovedì 9 febbraio, è il giorno in cui la controprogrammazione di Mediaset al Festival di Sanremo 2023 entrerà nel vivo. A sfidare la terza serata della kermesse canora, infatti, sarà il Grande Fratello Vip condotto da Alfonso Signorini con Orietta Berti e Sonia Bruganelli. Il reality riuscirà a rosicchiare gli ascolti dell'evento? Intanto, ecco alcune anticipazioni.

Ci ha pensato Federica Panicucci a dare alcune anticipazioni sulla puntata del Grande Fratello Vip che sfiderà il Festival di Sanremo. A chiusura di Mattino Cinque, la conduttrice ha svelato che nella puntata di stasera del reality condotto da Alfonso Signorini, ci saranno delle sorprese, ma anche pesanti accuse ad Attilio Romita:

Vi ricordo che ritorna il Grande Fratello Vip. Ecco le anticipazioni. I tre ex, Ivana Mrazova, Matteo Diamante e Martina Nasoni si stanno ambientando. In molti scommettono sul ritorno di fiamma di almeno una coppia. Io ho già la mia idea, vediamo se poi sarà quella giusta. Una sorpresa tenerissima per Nicole Murgia e poi Attilio Romita sotto accusa per l'uso di un linguaggio non adeguato, secondo molti, per un giornalista della sua caratura. Questa sera appuntamento su Canale5, prima serata, appuntamento con il Grande Fratello Vip di Alfonso Signorini.