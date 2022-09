Il giornalista travolto da Cate Blanchett a Venezia: “La ringrazierei altre mille volte” Mattia Carzaniga, il giornalista Rai che ha ringraziato Cate Blanchett sul palco del Festival del Cinema di Venezia, spiega i motivi della sua reazione.

A cura di Stefania Rocco

È diventato virale il video di Mattia Carzaniga, giornalista e inviato Rai, che si scusa con Cate Blanchett dopo che l’attrice lo aveva inavvertitamente travolto sul red carpet del Festival del Cinema di Venezia. La scena è esilarante e ha fatto il giro della rete. Carzaniga, che aveva appena finito di intervistare l’attrice a Venezia per presentare il film Tàr, finisce sulla traiettoria della falcata della diva ma è lui il primo a girarsi verso di lei e a pronunciare un adorante “Thank you”. In quel “grazie” è evidentemente racchiusa l’ammirazione suscitata da Blanchett nell’uomo.

Il video di Mattia Carzaniga travolto a Venezia da Cate Blanchett

Il video dell’incidente è rapidamente diventato virale. Centinaia quelli che lo hanno condiviso, lo stesso giornalista Rai hja pubblico una serie di tweet in cui commenta divertito la scena. “Il giornalista che dopo essere stato colpito da Cate Blanchett le dice ‘thank you’ potrei tranquillamente essere io”, commentano gli utenti in rete condividendo la reazione di Carzaniga.

Perché Mattia Carzaniga ha ringraziato Cate Blanchett

È strato lo stesso Carzaniga, raggiunto da AdnKronos, a spiegare i motivi di quel ringraziamento adorante: “Beh, diventare meme con Cate Blanchett non è da tutti. Ci sono modi molto più brutti di finire in un video virale. Questa cosa mi fa molto ridere perché io uso molto i social ma negli ultimi anni soprattutto da osservatore, per lavoro. Ormai posto solo le foto dei cani. E finire dentro questa cosa mi ha dato la misura del meccanismo irrefrenabile che si attiva in questi casi”. E ha concluso: “Lì per lì non ho capito, poi l'ho vista e quel ‘Thank you' adorante lo ripeterei mille volte ancora”.