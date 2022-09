Ignazio Moser debutta come attore a Venezia 79: “Solo uno sciocco non avrebbe accettato” Ignazio Moser alla Mostra del Cinema di Venezia 2022 racconta della sua nuova avventura, debutterà come attore nel film di Cristian De Mattheis dal titolo In_finiti: interpreterà Lorenzo, un ex calciatore. Oggi il red carpet con la fidanzata Cecilia Rodriguez.

A cura di Gaia Martino

Ignazio Moser e Cecilia Rodriguez hanno sfilato sul red carpet della Mostra del Cinema di Venezia 79 oggi: quest'anno lo sportivo ed ex concorrente del Grande Fratello VIP lo fa però in nuovi vesti. L'ex ciclista debutta infatti come attore, presterà il volto a Lorenzo, un personaggio del nuovo film del regista Cristian De Mattheis, In_finiti. L'annuncio è arrivato dalla conferenza stampa che si è tenuta ieri a Venezia nella quale ha preso parola anche l'ex ciclista che si è detto emozionato per la nuova nuova avventura, non nascondendo che ricoprire il ruolo di attore è sempre stato un suo sogno.

Le parole di Ignazio Moser a Venezia

Ignazio Moser è nel cast del nuovo film di Cristian De Mattheis, dal titolo In_finiti: interpreterà il ruolo di Lorenzo, un giovane ex calciatore, ex sportivo, nel quale l'ex gieffino si è rivisto molto. Alla conferenza stampa tenutasi ieri a Venezia, ha confessato:

"Sono nuovo in questo mondo, è stato uno dei miei sogni nel cassetto partecipare ad un film. Spero di riuscire a dare il massimo, come ho sempre fatto nella mia vita"

Moser ha poi aggiunto tra le sue stories la sua gioia per il nuovo progetto che arricchisce la sua carriera: "Sto ancora cercando di mettere in fila i miei pensieri e le mie emozioni al proposito di questa fantastica nuova avventura che la vita mi ha proposto" ha iniziato, raccontando di essersi buttato in questa nuova esperienza senza pensarci troppo. "Forse tante volte sbaglio, altre faccio bene, ma sono sicuro che preferisco vivere di rimorsi che di rimpianti".

Non penso che farò l'attore nella vita, o forse si. Però perché non vivere un'esperienza così forte e così unica come questa? Solo uno sciocco non avrebbe accettato almeno di provare. O forse solo uno sciocco lo avrebbe fatto ma io ormai ho deciso che lo farò e lo farò al massimo delle mie possibilità. Tutto il resto sarà quel che sarà, perché alla fine sono un'inguaribile testa di ca*zo.

Il red carpet con la fidanzata Cecilia Rodriguez

Nella terza serata di Festival del Cinema di Venezia hanno sfilato sul red carpet anche Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser: lei in bianco, lui in smoking, hanno posato per i fotografi e si sono scambiati anche teneri baci a favore di telecamera. I fan commentano i loro look, simili a quelli di due sposi. Dopo le passate voci di crisi l'ex gieffino proprio raccontò di essere pronto a costruire una famiglia con la sua dolce metà conosciuta al GF VIP.