Higsnob e Hu con “Abbi cura di te”: “Il primo brano selezionato per Sanremo 2022 da Amadeus” Dopo essersi esibiti nella seconda serata del Festival di Sanremo 2022, Highsnob e Hu raccontano in un’intervista “Abbi cura di te”.

A cura di Vincenzo Nasto

Highsnob e Hu Sanremo 2022, foto di Comunicato Stampa

L'esordio sul palco del Festival di Sanremo per Michele Matera, nome d'arte di Mike Highsnob, sembra esser stato facilitato dalla presenza di Federica Ferracuti, il vero nome dell'artista Hu. In coppia, durante la seconda serata del Festival di Sanremo, hanno cantato il brano "Abbi cura di te", un singolo in grado di porre in equilibrio le due figure: da una parte l'anima urban dell'artista campano, dall'altra le atmosfere pop della cantante marchigiana. Dopo aver partecipato al Sanremo Giovani dello scorso anno, Hu è ritornata sul palco di Sanremo, questa volta con il pubblico, un'emozione completamente diversa: "L’anno scorso ho fatto Sanremo Giovani nel casinò, quindi un teatro più piccolo, ma faceva comunque impressione. Sai che non stai facendo una prova, è distopico". Dall'altro lato Highsnob ha mostrato la propria fierezza per il brano, la connessione più forte tra i due artisti, apprezzata anche da Amadeus, che ha scelto il loro brano come il primo tra i selezionati per l'edizione 2022: "Amadeus ha detto in un’intervista che il nostro era l’ultimo brano ascoltato, ma il primo selezionato per il Festival. È un grande onore per noi". Qui l'intervista a Highsnob e Hu .

Qual è stata l’emozione maggiore nel sentire il vostro nome tra i concorrenti di Sanremo?

Highsnob: Il brano ha aperto tutte le porte, anche perché i pronostici non erano a nostro favore, soprattutto per il successo della scorsa edizione, che avrebbe portato a un gran numero di candidature. E così è stato, ci avevano detto che il brano era bello ma di non illuderci. Amadeus ha detto in un’intervista che il nostro era l’ultimo brano ascoltato, ma il primo selezionato per il Festival. È un grande onore per noi.

Hu: Non ci sentiamo concorrenti, non ci interessa la gara.

Come è stato vivere il palco?

Hu: Il palco si vive sempre come la prima volta, perché è un’emozione talmente potente. Sono cose che immagini sin da piccola e poi quando ci sei sopra, ti chiedi se è reale ciò che stai vivendo. Ci si sente orgogliosi ed emozionati di essere lì.

Highsnob: Il palco mi ha dato stranamente una sensazione di pace. Lo immagini per anni in tv e poi quando ci arrivi, hai un po’ di ansietta. Una volta messo il piede lì si è capovolto tutto, anche perché il palco è il mio habitat naturale e mi è mancato un bel po’.

Avete qualche ricordo particolare?

Highsnob: Ho fatto la scalinata da dietro e questa rimane una delle immagini più forti per me di questa edizione. Le cose viste così sono diverse da come te lo aspetti, il dietro le quinte mi ha impressionato.

Hu: C’è un momento preciso in cui sai che l’atmosfera ti assale. Quando sali la scalinata dal retro palco ed è tutto aperto, lo vedi tutto. Lì il cuore fa un rumore che non ho mai sentito.

La presenza del pubblico quanto è stata determinante quest’anno?

Hu: Esibirsi davanti a un pubblico non ti lascia indifferente, anzi è proprio il plus. L’arte vive per chi la segue e la supporta, avere qualcuno con cui scambiare la propria energia. L’anno scorso ho fatto Sanremo Giovani nel casinò, quindi un teatro più piccolo, ma faceva comunque impressione. Sai che non stai facendo una prova, è distopico.

Highsnob: È una parte fondamentale dello show e ci deve essere. Fortunatamente quest’anno c’è stato.