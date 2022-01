Highsnob risponde alle accuse di Junior Cally per Sanremo 2022: “Infondate e diffamatorie” Junior Cally ha accusato Highsnob di portare al Festival di Sanremo 2022 un brano scritto da lui. Ora arriva la risposta del diretto interessato, che ritiene “infondate” e “diffamatorie” le dichiarazioni.

Continua la prima polemica del Festival di Sanremo 2022, a meno di 24 ore dall'inizio della kermesse musicale, in programma dall'1 al 5 febbraio. Dopo il video pubblicato da Junior Cally, che accusava Hignosb di portare in gara un brano scritto da lui, arriva la replica del diretto interessato.

La risposta di Highsnob

Con una nota congiunta trasmessa dall'Ansa, Highsnob, in gara al Festival con Abbi cura di te in coppia con Hu, risponde alle accuse del rapper Junior Cally:

A seguito delle accuse di ‘usurpazione' mosse da Antonio Signore, in arte Junior Cally, nei confronti di Michele Matera, in arte Highsnob, con riferimento all'opera denominata Abbi cura di te appare doveroso precisare che le stesse sono da ritenersi del tutto infondate e diffamatorie.

L'artista, all'anagrafe Michele Matera, ritiene quindi che le dichiarazioni mosse nei suoi confronti siano "infondate" e "diffamatorie" e con il suo staff chiarisce che il testo è scritto unicamente da lui:

Come già condiviso da Believe e gli editori coinvolti con la Rai e l'organizzazione del Festival, le evidenze dimostrano come sia da attribuire unicamente a Matera e ai suoi co-autori la paternità esclusiva dell'opera Abbi cura di te, così come risultante dal legittimo deposito effettuato presso la Siae.

L'accusa di Junior Cally a Highsnob

A far nascere la polemica è stata una canzone pubblicata da Junior Cally, dal titolo Caro Mike, che accusa esplicitamente Highsnob di aver portato a Sanremo una canzone scritta da lui. "Con che coraggio ha portato a Sanremo un brano scritto da me?", recita il testo del brano, che senza mezzi termine apre la polemica su Abbi Cura di te, che arriverà all'Ariston nella seconda serata del Festival di Sanremo 2022."È giusto che sappiate, Signori signori, Quel brano è pure mio. E non ha pagato neanche i produttori", il rapper accusa il collega di aver presentato un brano come solo suo, mentre ci avevano lavorato insieme.