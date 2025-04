Gaia si vendica dopo le lacrime a Sanremo 2025, ecco cosa ha detto in diretta

video suggerito

Ospite a Radio Kiss Kiss, Gaia Gozzi ha lanciato una frecciata a Davide Maggio, il giornalista che a Domenica In, dopo la finale di Sanremo, le aveva detto di essere arrivata ultima in classifica secondo il televoto del pubblico.

A cura di Sara Leombruno

Ospite il 4 aprile a Radio Kiss Kiss, Gaia Gozzi ha lanciato una frecciata a Davide Maggio, il giornalista che a Domenica In, dopo la finale di Sanremo, le aveva detto di essere arrivata ultima in classifica secondo il televoto del pubblico.

La frecciata di Gaia Gozzi a Davide Maggio

Nel corso della mattinata del 4 aprile, Max Giannini e Max Vitale hanno ospitato Gaia Gozzi a Radio Kiss Kiss. "La sua canzone è una di quelle più programmate e ascoltate, in barba alla sua posizione nel Festival. Alla faccia di chi diceva e chi non diceva", ha detto il conduttore, in riferimento a quanto detto dal giornalista a Domenica In, nel giorno dello speciale dedicato al Festival di Sanremo. "Ciao Davide Maggio", ha commentato, sarcastica, la cantante. "Brava, cominciamo subito a toglierci i sassolini dalle scarpe", le parole di Giannini.

Cosa aveva detto Davide Maggio su Gaia a Domenica In

Nella puntata di Domenica In all'indomani della finale di Sanremo, Gaia scoppiò in lacrime dopo le affermazioni di Davide Maggio, che l'aveva informata che, secondo il televoto del pubblico, fosse arrivata ultima in classifica. "Che bisogno c'era di dirglielo?", aveva ribattuto Mara Venier. "Secondo te, il televoto è espressione del pubblico o no?", le aveva chiesto Maggio. "Anche, ma non è tutto il pubblico che televota. C'è un pubblico che va ai concerti e paga i biglietti, ma non per forza televota a Sanremo. Detto questo, è un indicatore di quello che piace e non sto dicendo che non bisogna guardare anche alle classifiche ai numeri", aveva risposto la cantante.