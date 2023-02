Francesca Fagnani a Sanremo: “Ben venga il gender fluid, la sessualità non dovrebbe spaventare” La giornalista e conduttrice di Belve sarà la madrina della terza serata. Su Enrico Mentana mette le mani avanti: “Non sarà a Sanremo, è giusto che resti a condurre il tg”. Poi mette a tacere ogni polemica pre Festival: “Zelensky? È giusto che parli, è il leader di un paese in guerra che sosteniamo”.

A cura di Giulia Turco

Francesca Fagnani sarà sul palco del Festival di Sanremo, al fianco di Amadeus per la terza serata. Convinta che non c’è una formula per potersi preparare al meglio al ruolo, ha assecondato i consigli di chi ci è passata prima di lei, su quel palco: “Drusilla Foer mi ha detto una cosa molto bella: quando sei su quel palco pensa che lo stai facendo per qualcuno a casa che ti sta guardando e ti vuole bene”, ha raccontato al Corriere della Sera. “Questa immagine mi ha commosso e mi è entrata dentro”.

Francesca Fagnani sulle polemiche pre Sanremo

Non c’è Sanremo senza polemiche pre Festival. Secondo la conduttrice di Belve non c’è motivo per cui si discuta del collegamento di Zelensky con l’Ariston “Se io e le altre amiche che saliamo sul palco abbiamo l’opportunità di portare un tema che ci è caro, perché mai non dovrebbe parlare il leader di un Paese in guerra che noi sosteniamo?”, ragiona Fagnani sulle pagine del Corriere.

Poi c’è la polemica mossa dalla deputata forzista Maddalena Morgante sulla piega “gender fluid” di questo Festival, con riferimento alle performance di Rosa Chemical. “Io sono per l’allargamento e mai per la compressione dei diritti di tutti: trovo che chiunque voglia portare nelle proprie canzoni il modo di vivere la sua sessualità non dovrebbe spaventare nessuno”, sostiene la giornalista. "Detto questo, bisognerebbe che i politici, soprattutto quelli importanti di questo governo, si occupassero magari delle bollette e non dei testi delle canzoni".

Infine sul caso Madame e il presunto falso green pass, lancia una stoccata: “Mi pare che Montesano abbia partecipato ad un programma importante della Rai, ma le polemiche sono nate dopo…”.

Enrico Mentana non sarà a Sanremo a sostenerla

“Durante la settimana conduce quel programma minore che si chiama tg”, dice ironica Francesca Fagnani quando le viene chiesto se Enrico Mentana sarà o meno in platea all’Ariston ad assistere di presenza al suo intervento. “È giusto che resti a fare il telegiornale”. Su quel palco il pensiero sarà indirizzato ai suoi genitori: “Il pensiero andrà a mio papà nel cuore e ovunque a mia mamma che non c’è più”. Nessuna anticipazione sul tema che affronterà nel suo monologo. “Solo l’idea di arrivare lì mi mette ansia, inutile dire che sono tranquilla. No. Ma sono anche molto felice, una bella emozione”.