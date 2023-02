Messaggio Zelensky a Sanremo 2023, Amadeus: “Stiamo decidendo le modalità del suo intervento” Amadeus, ospite di Beuno Vespa a Porta a Porta nella puntata in onda questa sera, parla del messaggio del presidente ucraino Zelensky che sarà trasmesso durante la finale di Sanremo 2023.

A cura di Stefania Rocco

Dopo le polemiche generate dall’annuncio del messaggio registrato da parte del presidente ucraino Volodymyr Zelensky che sarà trasmesso nel corso della finale di Sanremo 2023, è Amadeus a parlare nella puntata di Porta a Porta che andrà in onda questa sera. “Proprio in queste ore siamo in contatto con lo staff di Zelensky per decidere insieme al presidente le modalità del suo intervento al Festival”, ha dichiarato il conduttore e direttore artistico del Festival nello studio della trasmissione condotta da Bruno Vespa.

Amadeus sul messaggio di Zelensky: “Non possiamo dimenticare la guerra”

Il conduttore di Sanremo aveva già difeso la scelta di trasmettere il messaggio del presidente ucraino a Sanremo in un’intervista rilasciata al settimanale Chi a poche ore dall’annuncio che ha creato non poche tensioni e che gli è valso diverse critiche, nate intorno all’opportunità di portare la politica sul palco del Festival. “Deve essere un messaggio di pace, andrà in onda nella serata del sabato dopo le 28 esibizioni dei cantanti in gara. Comprendo e non mi meraviglio che il suo intervento possa dividere, ma tutte le guerre sono orribili e abbiamo il dovere di non dimenticarlo”, aveva fatto sapere il direttore artistico al settimanale diretto da Alfonso Signorini.

Bruno Vespa è stato tramite tra Zelensky e Amadeus

Amadeus aveva già chiarito che era stato il leader ucraino a esprimere il desiderio di essere presente sul palco in una forma da definire. Era stato proprio bruno Vespa a farsi tramite tra Volodymyr Zelensky e Amadeus. “Mi ero sentito con Bruno Vespa la settimana scorsa e mi aveva detto di aver ricevuto la richiesta da parte di Zelensky di essere presente al Festival. Sono felice di avere questo collegamento, che non credo sarà in diretta ma registrato, anche per permettere a noi – in base alla serata – di posizionarla e non avere problemi tecnici. È giusto che sia nella serata finale”, aveva già precisato il direttore artistico di Sanremo.