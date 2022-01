Fiorello verso Sanremo 2022, l’indizio che confermerebbe la sua presenza al Festival Mentre non c’è alcuna conferma ufficiale sulla presenza o meno di Fiorello sul palco di Sanremo 2022, il settimanale Chi lancia un indizio che lascia ipotizzare una possibile co conduzione per tutte e cinque le serate del Festival al fianco di Amadeus.

A cura di Giulia Turco

Il nodo Fiorello a Sanremo 2022 non è ancora sciolto e lo showman non ha ancora rivelato se sarà sul palco della kermesse musicale al fianco di Amadeus anche quest'anno. Per il momento si gode le feste in montagna insieme alla moglie Susanna Biondo, con la quale si sono concessi una pausa dal lavoro sulla neve di Cortina D'Ampezzo. Presto però la stagione lavorativa riprenderà e per Fiorello si prospetta un periodo molto intenso.

Fiorello potrebbe condurre Sanremo 2022

Stando alle indiscrezioni degli ultimi mesi, lo showman avrebbe dovuto saltare la co conduzione del Festival e partecipare solo come ospite durante una delle cinque serate della kermesse musicale. Tuttavia, l'ultimo numero di Chi svela un indizio che lascia pensare ad un inversione di rotta. Subito dopo le vacanze infatti Fiorello salirà sul palco del suo nuovo tour teatrale dal titolo "Fiorello presenta!", che andrà in scena a partire al 20 gennaio, a Fermo. L'ultima tappa è prevista invece per il 18 febbraio a Padova, con una pausa dal 29 gennaio all'8 febbraio. Proprio in coincidenza con le date del festival di Sanremo che va in onda dall'Ariston dall'1 al 5 febbraio. Che sia solo una coincidenza?

Come sarà il Festival di Sanremo 2022

Come ha anticipato il sindaco di Sanremo Alberto Biancheri, “non sarà un Festival al 100%”, dunque non a porte aperte come quello del 2019, ma nemmeno paragonabile a quello del 2020, con il pubblico completamente assente in sala. Al momento resta esclusa ogni possibilità sull’utilizzo di un palco all’aperto, ma si valuta un evento laterale preso l’auditorium Alfano. “Vediamo cosa succederà da qui al 10 gennaio, ma sarà un Festival con il pubblico”, assicura il sindaco all’Ansa. “Sicuramente sarà un Festival che fino a tre mesi fa n nessuno di noi avrebbe mai immaginato di dover affrontare. Purtroppo i contagi sono alti”.