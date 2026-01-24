Due nuove puntate di Sanremo 2026: l’ipotesi di Carlo Conti per il Festival con i cantanti in gara

Pippo Baudo e Carlo Conti, via LaPresse

L'ultima edizione nel 2002 era stata presentata da Pippo Baudo e della coppia formata da Silvia Mezzanotte e Anna Tatangelo, vincitrici della categoria Big e Nuove Proposte di quel Festival di Sanremo, rispettivamente con "Messaggi dal vivo" dei Matia Bazar e "Doppiamente Fragili". Ma, a 24 anni di distanza, Sanremo Top potrebbe ritornare nel 2026, con la conduzione di Carlo Conti e il ricordo di Pippo Baudo, scomparso lo scorso 16 agosto. Ma che cosa rappresenterebbe Sanremo Top e perché potrebbe essere definito come un vero e proprio post-Festival?

L'ideazione del format risale al 1994, quando Sanremo Top, a un mese dalla conclusione canonica del Festival, avrebbe presentato una nuova classifica. Infatti, i partecipanti in gara sarebbero stati gli stessi concorrenti del Festival con le proprie canzoni, e a determinare il posizionamento le vendite degli album degli stessi. Alcuni dei cantanti, nelle 6 edizioni andate in onda dal 1994 al 1998, con un ritorno nel 2002, si sarebbero esibiti di nuovo con i propri brani, ma sarebbero anche stati intervistati durante la consegna delle eventuali certificazioni FIMI con il disco d'oro o di platino.

In questo senso sarà ancora più interessante capire come potrebbe trasformarsi Sanremo Top nel 2026, soprattutto per l'attenzione ancora più centrali alle classifiche streaming e alle certificazioni FIMI, legate proprio a quest'ultime. Inizialmente nato nel Teatro 13 di Cinecittà, Sanremo Top si è poi instradato come un vero e proprio post-Festival, occupando di nuovo il Teatro Ariston di Sanremo. Si dovrà intuire invece quando potrà essere prodotto il nuovo format nel 2026, con il Festival di Sanremo che si terrà dal 24 al 28 febbraio, slittato a causa dell'arrivo delle Olimpiadi Invernali di Milano-Cortina.

Rappresenterebbe non solo un tributo verso una delle figure televisive più importanti del panorama televisivo italiano, ma anche l'opportunità per i 30 concorrenti Big in gara di potersi esporre, di nuovo, in una delle vetrine più importanti. Questo porterebbe a 7 il numero finale di puntate per il Festival, con le due serate aggiuntive che potrebbero tenersi il 7 e il 14 marzo.