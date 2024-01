Covid a Sanremo 2024, il medico del Festival: “Tamponi solo in caso di sintomatologia respiratoria” Nella prossima edizione del Festival di Sanremo non ci saranno ‘paletti’ legati al Covid, ma non mancherà la prevenzione. Giorgio Ardizzone, medico del Festival, ha spiegato all’Adnkronos: “Se c’è qualcuno che presenta una sintomatologia respiratoria particolarmente evidente, un tampone lo faremo”. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

A cura di Gaia Martino

Manca una sola settimana al prossimo Festival di Sanremo, in programma dal 6 al 10 febbraio 2024 al Teatro Ariston. Dopo gli ultimi anni segnati dalla pandemia Covid, non ci sarà alcuna restrizione quest'anno: addio ai ‘paletti' del virus, ma non alla prevenzione. Giorgio Ardizzone, medico del Festival di Sanremo e direttore Sc Emergenza-urgenza dell'Asl 1 Imperiese all'Adnkronos ha rivelato, però, che "se c'è qualcuno che presenta una sintomatologia respiratoria particolarmente evidente, un tampone lo faremo".

Le parole di Giorgio Ardizzone, medico del Festival di Sanremo

Non ci sarà alcuna restrizione anti-Covid per la kermesse quest'anno, ma "Se c'è qualcuno che presenta una sintomatologia respiratoria particolarmente evidente, un tampone lo faremo. Come è normale che sia, per evitare, anche fosse una sindrome influenzale, che continuando a lavorare a stretto contatto con i colleghi possa magari causare una piccola epidemia", ha dichiarato Giorgio Ardizzone all'Adnkronos. Il medico del Festival di Sanremo ha gestito il piano sanitario messo in campo dall'Asl nei giorni di Sanremo durante la seconda ondata della pandemia e questo 2024 sarà il suo ultimo anno al lavoro: "Andrò in pensione. Il problema Covid non c'è più, così come lo scorso anno. Sono stato fortunato, mi sono scampato il periodo di preoccupazione maggiore" ha dichiarato.

La polemica sulla gestione sanitaria del Festival

Ferruccio Sansa lo scorso 12 gennaio ha aperto una polemica su Facebook legata alla ‘macchina sanitaria' messa in moto in vista della prossima edizione del Festival di Sanremo. Il consigliere di opposizione in Liguria ha condiviso una provocazione, sostenendo che chi sta male "farebbe meglio ad andare al Festival anziché in ospedale". "Se state male meglio andare al Festival di Sanremo che in ospedale. Già, mentre i pronto soccorso della Liguria esplodono per i troppi malati, ecco che si è deciso di aprirne uno speciale al Festival di Sanremo. Al teatro Ariston ci saranno 4 medici (un cardiologo, due rianimatori e un sanitario del 118) e 4 infermieri. Muniti tra l'altro di apparecchi per la ventilazione, le ecografie e l'elettrocardiogramma. Insomma, nei giorni del Festival se state male andate a teatro. All'Ariston", le parole.

