Cosa accadrà a Will Smith dopo lo schiaffo a Chris Rock: “L’Academy sta lavorando al provvedimento” L’Academy sarebbe “indignata” dal comportamento di Will Smith, la CNN fa sapere che ora si discute sul provvedimento da prendere: la decisione potrebbe richiedere settimane.

A cura di Gaia Martino

Lo schiaffo di Will Smith a Chris Rock continua a far discutere, nelle ultime ore anche Jim Carrey ha commentato l'accaduto criticando duramente anche gli applausi riservati all'attore per la Statuetta agli Oscar 2022. Premio che a causa del comportamento scorretto ora potrebbe essere a rischio. L'Academy Awards subito si è dissociata, con un tweet dopo la cerimonia ha commentato "L'Academy non perdona la violenza in nessuna forma", ora la CNN aggiunge che i leader sarebbero ‘sconvolti e indignati' e starebbero discutendo riguardo una eventuale punizione.

La lettera dei leader dell'Academy

L'Academy avrebbe detto alla CNN che i leader sono sconvolti e indignati per quanto accaduto sul palco del Dolby Theatre durante la 94esima edizione degli Oscar. La lettera del presidente David Rubin e dell'amministratore delegato Dawn Hudson rivela che il gruppo sta lavorando ad un provvedimento adeguato alla gravità del gesto. Potrebbero trascorrere anche alcune settimane prima che si prenda una decisione definitiva, stando a quanto si legge. Dovrebbe esserci stasera il Consiglio dei governatori dell'Academy che si riunisce come ogni anno dopo la notte degli Oscar ed avrà come priorità principale lo schiaffo di Will Smith, aggiunge la CNN.

Le scuse di Will Smith a Chris Rock

Il peggio per Will Smith non sembra essere passato e ora potrebbe pagare a caro prezzo il gesto compiuto agli Oscar 2022. Lo schiaffo tirato a Chris Rock ha segnato una spiacevole pagina della sua carriera e lui lo sa bene. Con un post pubblicato su Instagram ha chiesto scusa al presentatore definendo il suo comportamento inaccettabile e imperdonabile.

