Com’è riapparso Geolier a Sanremo 2025, l’intrusione del rapper a un anno di distanza Durante la pubblicità del Festival di Sanremo 2025, è ricomparso Geolier con un video che ritrae lo spezzone di un freestyle pubblicato nel 2009 dal rapper napoletano: il trailer della seconda stagione di Nuova Scena. Leggi Fanpage.it senza pubblicità. Abbonati ora

A cura di Vincenzo Nasto

Geolier, trailer Nuova Scena 2

Sono bastati 40 secondi, durante la pubblicità del Festival di Sanremo 2025, con il trailer della seconda stagione di Nuova Scena, il talent rap di Netflix, per riassociare l'immagine di Geolier alla kermesse ligure. Infatti, sono passati solo 12 mesi dalla partecipazione del rapper napoletano con I p’ me, tu p’ te al Festival di Sanremo 2024, chiuso in seconda posizione, solo dietro ad Angelina Mango con La Noia. Proprio il duello finale con la cantante lucana era stato oggetto di polemiche negli ultimi giorni, anche dovuto alla vittoria durante la serata cover del rapper con Le Strade e le successive ipotesi di un televoto influente nei suoi confronti. Quasi a oscurare i vetri sul grande percorso fatto fino al Festival, con Il coraggio dei bambini, disco più venduto del 2023, l'immagine di Geolier rimarrà comunque legata al Festival.

Il trailer della seconda stagione di Nuova Scena con Geolier, durante la pubblicità di Sanremo 2025

Nei 40 secondi del trailer di Nuova Scena si intravede uno spezzone di un video ormai molto familiare ai fan del rapper: quello che lo riprende nel 2009, nella propria cameretta, mentre rappa in freestyle sulle note di Int'O Rione dei Co'Sang. Il suo nickname, come espresso nel video, è Manu Beat. Nel video, in sovraimpressione, la didascalia recita: "Lui è Emanuele, nel 2009 sognava di farcela con il rap. Nel 2024 è stato l'artista più ascoltato in Italia". Nel frattempo, il primo piano di Geolier, ad appena 8 anni, viene sostituito con quello attuale del rapper che annuncia l'uscita della seconda stagione del rap talent targato Netflix. Una scelta suggestiva quella di riproporre, durante un intermezzo sanremese, l'immagine di Geolier che solo un anno fa, si classificava al secondo posto con I p’ me, tu p’ te.

Chi aveva vinto la prima edizione di Nuova Scena

La prima edizione, conclusasi lo scorso marzo, aveva visto la vittoria di Kid Lost, nome d'arte di Graziano Landolfi, 27enne originario di Qualiano. In finale, il rapper aveva battuto Jelecroix, aka Mariateresa Pini da Napoli. Aveva anche avuto l'opportunità di pubblicare alcuni inediti, da Criatur' a Ossimoro, oltre alla vittoria di 100mila euro. Un risultato che ha portato anche il giovane autore a pubblicare un Ep dal titolo Criatur.