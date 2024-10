video suggerito

Ciak d'Oro a Luca Zingaretti, Miriam Leone e Francesco Gheghi: i premi alla Festa del Cinema di Roma Sono stati assegnati nell'ambito della Festa del Cinema di Roma quattro premi, si tratta dei Ciak d'oro, insigniti dalla storica testata dedicata allo spettacolo italiano.

A cura di Ilaria Costabile

La Festa del Cinema di Roma è in via di chiusura, tante le presentazioni, le anteprime e anche gli eventi che in questi giorni dedicati alla settimana arte, si sono consumati nella Capitale e in special modo all'Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone. In questo frangente sono stati assegnati anche quattro importanti premi designati dalla rivista Ciak, da sempre punto di riferimento degli amanti del cinema. A ricevere il premio, nel corso di una festa show in cui è stato reso omaggio alla rassegna romana, sono stati Luca Zingaretti, Miriam Leone, Francesco Gheghi e Maria Chiara Giannetta.

I Ciak d'Oro assegnati alla Festa del Cinema di Roma

Quattro riconoscimenti, per celebrare quattro talenti diversi in contesti nei quali sono riusciti a far brillare le proprie capacità. Luca Zingaretti è stato premiato con il SuperCiak d'oro 2024 per la versatilità mostrata in due serie, agli antipodi, ovvero il thriller Il Re, di cui è anche autore e produttore, ma anche la comedy di Prime Video, No Activity, in cui è apparso per la prima volta come attore in un genere comico. A queste motivazioni, poi, si aggiunge anche il suo esordio alla regia con il film La casa degli sguardi, presentato proprio in questi giorni alla Festa del Cinema di Roma.

Premiata anche Miriam Leone, presente alla kermesse per presentare Miss Fallaci, serie dedicata alla giovinezza della grande giornalista Oriana Fallaci. Durante la serata dedicata alla testata, l'attrice ha ritirato il Ciak d'Oro Serie Tv come protagonista de I Leoni di Sicilia, la serie diretta da Paolo Genovese per Disney + e che già a luglio si era aggiudicata il premio come Miglior serie italiana per il pubblico internazionale. Altra attrice a ricevere il premio è Maria Chiara Giannetta, che ha ricevuto il Ciak d'oro 2024 del cinema, come Rivelazione dell'anno nella commedia per i suoi ruoli in Santocielo dello scorso gennaio e in L'amore e altre seghe mentali, il film di Giampaolo Morelli appena uscito nelle sale italiane.

Infine, il premio ricevuto da Francesco Gheghi che è stato premiato con il Ciak d'oro come Rivelazione dell'anno della Festa del Cinema di Roma per la sua interpretazione in Mani nude, il film di Mauro Mancini. Il giovanissimo attore ha vinto anche il premio come miglior attore nella sezione Orizzonti, alla Mostra del Cinema di Venezia, per il ruolo di Luigi Celeste nel film Familia di Francesco Costabile.