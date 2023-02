Chiedono a Leclerc il suo codice televoto per Sanremo 2023 e lui dà quello di Paola e Chiara Charles Leclerc, nel pubblico della finale del Festival di Sanremo 2023, ha risposto ad un utente su Twitter: alla richiesta su quale codice usare al televoto per lui, ha replicato con il 16, il codice di Paola e Chiara.

A cura di Gaia Martino

Durante la finale del Festival di Sanremo 2023 tra il pubblico anche Charles Leclerc, il pilota della Ferrari che stasera è sbarcato a sorpresa al Teatro Ariston. Attivissimo su Twitter, ha risposto ad un utente che chiedeva, in maniera scherzosa, il codice per votarlo al televoto. Il pilota ha replicato con il numero 16, quello di Paola e Chiara. Le artiste in gara con il brano Furore hanno commentato entusiaste: "Amo siamo noi".

Il 16, in realtà, è il numero di Leclerc con cui gareggia

Nonostante non fosse stata la sua prima preferenza, il 16 è il numero con cui Charles Leclerc gareggia nonché il giorno della sua data di nascita. Il pilota della Ferrari voleva suo il 7, peraltro somma dei due numeri che compongono 16, ovvero 1+6. Per questo motivo avrebbe risposto così all'utente su Twitter, inconsapevole, con ogni probabilità, che quel numero stasera appartiene al duo femminile composto dalle due sorelle milanesi.

Paola e Chiara fenomeno revival di Sanremo 2023

Paola e Chiara sono tornate insieme al Festival di Sanremo 2023 con il brano Furore, canzone che oltre a far ballare tutti racconta dell'equilibrio ritrovato dal duo dopo lo scioglimento nel 2013. Paola Iezzi in un'intervista a Fanpage.it ha spiegato al riguardo: "La gente ha giocato un ruolo importante, forse fondamentale. Ci ha dato il coraggio, non ci eravamo mai sentite così amate come adesso. Anche se le nostre canzoni hanno avuto successo, tra alti e bassi, non ci siamo mai sentite amate come ora. Abbiamo sempre dovuto lottare un po', forse perché siamo donne. A volte le donne hanno degli ostacoli in più, si sentono sempre nella posizione di dover affermare loro stesse. Noi donne pecchiamo di diventare troppo over, sovrastiamo noi stesse per dimostrare che sappiamo fare, che possiamo fare. Questo rende le donne un po' antipatiche sul lavoro agli occhi degli uomini. Abbiamo molte sfide da affrontare vivendo in un mondo quasi prettamente maschile. È un problema che appartiene a tutte le donne, è una cosa che vive con noi".