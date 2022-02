Chi sono i Sophie and the Giants, la band di Hypnotized a Sanremo 2022 con Le Vibrazioni Dopo aver cantato “Falene” con Riki lo scorso anno, i Sophie and the Giants ritornano al Festival con Le Vibrazioni in “Live and Let Die” di Paul McCartney.

A cura di Vincenzo Nasto

Foto di Sophie Scott, Sanremo 2022

Come lo scorso anno, ancora una volta il gruppo indie britannico Sophie and the Giants sarà presente sul palco dell'Ariston durante la serata cover. Dopo il singolo "Falene" che aveva acceso il pubblico, nato dalla collaborazione tra Riki e il gruppo inglese, quest'anno l'invito ai Sophie and the Giants è arrivato da un gruppo rock italiano: Le Vibrazioni. Insieme canteranno "Live and Let Die" di Paul McCartney. Una band che ha conquistato le classifiche nazionali per poi aumentare il volume di pubblico in Europa, ma anche negli Stati Uniti, dove il singolo per eccellenza "Hypnotized" ha raggiunto la top 25 della Hot 100 Billboard. Il brano è diventato virale in Italia, anche grazie alle sue sonorità dance, ottenendo quattro dischi di platino. La band, formatasi a Sheffield nel 2015, conta attualmente quattro membri: Sophie Scott, Bailey Stapledon, Toby Holmes e Chris Hill.

Chi è Sophie Scott e chi sono gli altri membri della band

La band britannica diventata in pochi anni uno dei gruppi dance pop più influenti in Europa nasce nel 2015 in Inghilterra, esattamente a Sheffield, dove Sophie Scott, frontman e cantante della band, raggruppa intorno a sé alcuni musicisti locali, un esperimento che non sembra avere una lunga vita. Fino al 2017, quando il ricambio porta tra le file della band il batterista Chris Hill, il bassista Bailey Stapledon e il chitarrista Toby Holmes, tutti studenti di educazione musicale al Guildford Music College. Nel 2018 viene pubblicato il primo Ep "Adolescence", un progetto che raccoglie milioni di streaming sulle piattaforme digitali, e che dà a loro la possibilità di esibirsi anche sulla rete nazionale televisiva, la BBC. Nel 2019 Bailey Stapledon abbandona il gruppo, venendo sostituito da Antonia Pooles.

Da Monsters a Hypnotized, i successi dei SATG

Dal successo di "Adolescence", cambia la prospettiva futura della band, che a marzo 2019 pubblica il singolo "The Light", che viene anche inserito nel titolo videoludico "Codemasters Grid" e nella pubblicità di una nota azienda telefonica in Germania. Arrivano i festival di Leeds e quello più famoso di Glastonbury, fino a novembre dello stesso anno, quando arriva l'ennesimo salto con "Runaway", brano che permette alla band di esibirsi per la seconda volta sulla BBC. Ma è nel 2020 che avviene la magia, quando con il DJ tedesco Purple Disco Machine, partecipano alla realizzazione del singolo "Hypnotized". Un brano che raccoglie enorme successo in tutta Europa, soprattutto in Italia, dove il singolo viene certificato quadruplo disco di platino.

Sophie and the Giants al Festival di Sanremo 2022 con Le Vibrazioni

Dopo "Falene" con Riki, la band britannica si esibirà durante la serata delle cover il prossimo 4 febbraio con il gruppo rock Le Vibrazioni: le due formazioni hanno scelto di omaggiare Paul McCartney e la sua "Live and Let Die". Il brano, un'idea del produttore dei Beatles George Martin, vede protagonista la voce di Paul McCartney che accompagna la scenografia dell'omonimo episodio di James Bond. Il film, del 1973, è il primo dei sette che vedrà Roger Moore indossare gli abiti e il fascino dello 007 inglese.