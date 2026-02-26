Chi è Camilla Ardenzi, la nipote di Ornella Vanoni che si esibirà sul palco di Sanremo 2026

Camilla Ardenzi, Sanremo 2026

Durante la seconda puntata del Festival di Sanremo 2026, ci sarà un omaggio nei confronti della cantante Ornella Vanoni, scomparsa lo scorso 21 novembre 2025 all'età di 91 anni. Per l'occasione, Carlo Conti ha deciso di invitare sul palco dell'Ariston Camilla Ardenzi. Si tratta della nipote dell'artista, figlia di Cristiano Ardenzi, unico figlio nato dal matrimonio con l'impresario teatrale Lucio Ardenzi. Proprio in virtù del legame familiare si è esibita, anche nelle ultime settimane, con alcune canzoni del repertorio della celebre interprete de "L'appuntamento". La cantante, classe 1999, canterà "Eternità" sul palco dell'Ariston. Ma chi è Camilla Ardenzi?

Chi è Camilla Ardenzi, la nipote di Ornella Vanoni a Sanremo 2026?

In questi anni ha mantenuto grande riservatezza sulla sua vita privata, svelata in piccola parte proprio da Ornella Vanoni. All'età di 18 anni, la giovane si è trasferita in Nuova Zelanda, dove ha vissuto per quattro anni e ha conseguito un diploma come insegnante di yoga. In seguito, si è spostata anche a Berlino, dove è rimasta fino al 2024. Per la sua carriera canora invece ci sono pochi indizi, ma stasera si esibirà sul palco dell'Ariston con "Eternità": la canzone fu presentata in gara al Festival di Sanremo nell'edizione del 1970 proprio da Ornella Vanoni, in doppio abbinamento con I Camaleonti.

L'omaggio di Camilla Ardenzi durante lo speciale di Che tempo che fa

Questo non è il primo omaggio pubblico della nipote di Ornella Vanoni. Infatti, all'interno di uno speciale televisivo di Che tempo che fa dedicato al ricordo dell'artista, Camilla Ardenzi si è esibita in compagnia di Diodato con il brano "Senza fine". Ma non solo: sul suo profilo Instagram, la cantante ha eseguito a cappella un frammento dello stesso brano, corredando la performance con la dedica autografa "Porto una parte di te dentro e con me".