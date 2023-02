Chi è Bruno Corazza, il corista di Sanremo diventato traduttore dei Black Eyed Peas per caso Ecco chi è il Bruno che è salito sul palco di Sanremo a fare da traduttore per i Black Eyed Peace.

A cura di Redazione Spettacolo

Chi è Bruno? Che fa Bruno? Dove sta Bruno? A un certo punto in molti si sono chiesti chi fosse Bruno, il corista fan dei Black Eyed Peace che si è ritrovato a fare da traduttore, presentatore e tuttofare per la band americana direttamente sul palco del Festival di Sanremo. ma Corazza non è nuovo al pubblico televisivo, visto che è stato anche un vocalist di un altro dei programmi di punta di Rai 1, ovvero Ballando con le stelle. Si chiama Bruno Corazza, è un vocalist di "Ballando Con Le Stelle", del Festival di Sanremo de Il Cantante Mascherato, tra le altre cose, come scrive lui stesso sulla sua pagina.

A un certo punto, alla fine dell'esibizione dei Black Eyed Peace, Amadeus è entrato sul palco per salutarli, ma ha voluto al suo fianco il corista: "Ho una promessa da mantenere. Dov'è Bruno? Corista bravissimo della nostra orchestra, mi ha detto che il suo sogno era rivolgere una domanda o salutare i BEP e lo merita, quindi caro Bruno vieni dai Black Eyed Peace". A quel punto, Bruno ha smesso i panni del corista e ha vestito quelli del traduttore, aiutando Amadeus con la band americana che lo ha subito "adottato".

Insomma, Bruno rischia di diventare ciò che in un attimo si è ritrovato a essere Gilles Rocca, ovvero il fonico del festival che ebbe un'impennata di visibilità che in pochissimo tempo lo ha portato anche tra i protagonisti proprio di Ballando con le Stelle. Non si sa molto su di lui, dai suoi social si capisce che è il secondo festival di Sanremo a cui prende parte. In un post del 2021 su Facebook scriveva "Sulla sinistra, un bimbo di 5 anni ed il suo primo giradischi: la gioia immensa.Sulla destra, un bimbo di 40 anni ed il suo primo Sanremo: la stessa gioia immensa".

Però su Instagram, parlando del Sanremo del 2022, diceva: "Sanremotto del mio cuor, che viaggio. Stavolta non sarò arrivato alla meta, ma a bocce ferme rimane la gratitudine per chi mi ha invitato di nuovo a salire a bordo (@leodeam63 e @mariacristinadeamicis ) e per gli amici e colleghi immensi che mi hanno tenuto per mano prima, dopo e durante il cammino". A chi gli chiedeva spiegazioni su questa ha spiegato che aveva avuto il Covid.