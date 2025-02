video suggerito

Bafta 2025, Conclave è il miglior film: l’elenco di tutti i vincitori Nella serata di domenica 16 febbraio 2025 si è tenuta la nuova edizione dei Bafta Awards. Tra i film più premiati Conclave di Edward Berger e The Brutalist, che hanno vinto 4 riconoscimenti. A Mikey Madison il premio di Miglior attrice protagonista per Anora. Ecco tutti i vincitori divisi per categoria. Accedi alla selezione delle news più rilevanti del giorno. Abbonati ora

A cura di Sara Leombruno

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Nella serata di domenica 16 febbraio 2025 si è tenuta la nuova edizione dei Bafta Awards, i premi del cinema presieduti dalla British Academy of Film and Television Arts. Conclave e The Brutalist sono stati tra i film più premiati e hanno entrambi portato a casa quattro BAFTA Awards. Al vatican thriller di Edward Berger sono andati quattro riconoscimenti: il premio per Miglior film e Miglior film britannico, oltre che per Miglior sceneggiatura originale e montaggio, mentre Brady Corbet e Adrien Brody hanno vinto i premi come Miglior regista e attore protagonista di The Brutalist, ai quali si aggiungono quelli per la Miglior colonna sonora e fotografia.

Riconoscimenti anche per Emilia Pèrez, con Zoe Saldaña che ha trionfato per la Miglior attrice non protagonista nonostante lo scandalo legato ai post denigratori di Karla Sofia Gascon. Di seguito, tutti i vincitori divisi per categoria:

Miglior film

Conclave

Anora

The Brutalist

A Complete Unknown

Emilia Pérez

Miglior film britannico

Conclave

BirdBlitz

Gladiator II

Hard Truths

Kneecap

Lee

Love Lies Bleeding

The Outrun

Wallace and Gromit: Vengeance Most Fowl

Michael Jackman, Nick Emerson, Edward Berger, Peter Straughan, Juliette Howell ai Bafta Wards per Conclave

Miglior attrice protagonista

Mikey Madison – Anora

Cynthia Erivo – Wicked

Karla Sofía Gascón – Emilia Pérez

Marianne Jean-Baptiste – Hard Truths

Demi Moore – The Substance

Saoirse Ronan – The Outrun

Mikey Madison riceve il premio di Miglior attrice protagonista per Anora

Miglior attore protagonista

Adrien Brody – The Brutalist

Timothée Chalamet – A Complete Unknown

Colman Domingo – Sing Sing

Ralph Fiennes – Conclave

Hugh Grant – Heretic

Sebastian Stan – The Apprentice

Adrien Brodi e Mikey Madison ai Bafta Awards

Miglior attrice non protagonista

Zoe Saldaña – Emilia Pérez

Selena Gomez – Emilia Pérez

Ariana Grande – Wicked

Felicity Jones – The Brutalist

Jamie Lee Curtis – The Last Showgirl

Isabella Rossellini – Conclave

Miglior attore non protagonista

Kieran Culkin – A Real Pain

Yura Borisov – Anora

Clarence Maclin – Sing Sing

Edward Norton – A Complete Unknown

Guy Pearce – The Brutalist

Jeremy Strong – The Apprentice

Miglior regia

The Brutalist – Brady Corbet

Anora – Sean Baker

Conclave – Edward Berger

Dune: Part Two – Denis Villeneuve

Emilia Pérez – Jacques Audiard

The Substance – Coralie Fargeat

Brady Corbet vince il premio di Miglior Regia ai Bafta Awards

Miglior film non in lingua inglese

Emilia Pérez

All We Imagine As Light

I’m Still Here

Kneecap

The Seed of the Sacred Fig

Miglior documentario

Super/Man: The Christopher Reeve Story

Black Box Diaries

Daughters

No Other Land

Will & Harper

Miglior film d’animazione

Wallace and Gromit: Vengeance Most Fowl

Flow

Inside Out 2

The Wild Robot

Miglior film per bambini e famiglie

Wallace and Gromit: Vengeance Most Fowl

Flow

Kensuke’s Kingdom

The Wild Robot

Miglior sceneggiatura originale

A Real Pain

Anora

The Brutalist

Kneecap

The Substance

Jesse Eisenberg di A Real Pain ai Bafta Aawards

Miglior sceneggiatura adattata

Conclave

A Complete Unknown

Emilia Pérez

Nickel Boys

Sing Sing

Miglior colonna sonora

The Brutalist – Daniel Blumberg

Conclave – Volker Bertelmann

Emilia Pérez – Camille, Clément Ducol

Nosferatu – Robin Carolan

The Wild Robot – Kris Bowers

Miglior casting

Anora

The Apprentice

A Complete Unknown

Conclave

Kneecap

Miglior fotografia

The Brutalist

Conclave

Dune: Part Two

Emilia Pérez

Nosferatu

Miglior montaggio

Conclave

Anora

Dune: Part Two

Emilia Pérez

Kneecap

Miglior sonoro

Dune: Part Two

Blitz

Gladiator II

The Substance

Wicked

Migliori effetti speciali

Dune: Part Two

Better Man

Gladiator II

Kingdom of the Planet of the Apes

Wicked

Migliori costumi

Wicked

Blitz

A Complete Unknown

Conclave

Nosferatu

Paul Tazewell vince il premio per i Migliori Costumi per Wicked ai Bafta Awards

Miglior scenografia

Wicked

The Brutalist

Conclave

Dune: Part Two

Nosferatu

Miglior trucco e parrucco

The Substance

Dune: Part Two

Emilia Pérez

Nosferatu

Wicked