SAG Awards 2025, la lista con tutti i vincitori: trionfano Demi Moore e Timothée Chalamet Sono stati assegnati i SAG Awards, i premi conferiti dalla Screen Actors Guild, che potrebbero già dare un quadro delle prossime premiazioni agli Oscar 2025. A trionfare sono Timothée Chalamet e Demi Moore come miglior attori, tra i film trionfa Conclave.

A cura di Ilaria Costabile

La corsa per gli Oscar continua a suon di premi, soprattutto oltreoceano, dove si è tenuta la premiazione della 31esima edizione dei SAG Awards, ovvero i riconoscimenti della Screen Actors Guild, in cui hanno trionfato sia film che serie televisive. Tra i film che hanno ricevuto più consensi c'è Conclave, ma anche Anora di Sean Baker, che infatti pare siano tra i favoriti per l'ambita statuetta, considerando che su alcuni titoli, come The Brutalist, non siano mancate critiche per l'utilizzo dell'intelligenza artificiale, a seguito delle quali Adrien Brody potrebbe veder rallentata la sua corsa come miglior attore. Intanto, a questo giro, a trionfare sono stati Timothée Chalamet per la sua interpretazione di Bob Dylan in A Complete Unknown e l'ormai rinata Demi Moore che, d'altra parte, aveva già ottenuto un Golden Globe per il suo ruolo in The Substance, che le è valso anche un Critics Choice Awards. Ecco, di seguito, tutti i vincitori delle varie categorie.

Premi per i film

Miglior attore protagonista in un film

Timothée Chalamet (A Complete Unknown)

Miglior attrice protagonista in un film

Demi Moore (The Substance)

Miglior attore non protagonista in un film

Kieran Culkin (A Real Pain)

Miglior attrice non protagonista in un film

Zoe Saldaña (Emilia Pérez)

Miglior ensemble in un film

Conclave

Miglior stunt ensemble in un film

The Fall Guy

Premi per le serie

Miglior attore in una miniserie o film tv

Colin Farrell (The Penguin)

Miglior attrice in una miniserie o film tv

Jessica Gunning (Baby Reindeer)

Miglior attore in una serie drama

Hiroyuki Sanada (Shōgun)

Miglior attrice in una serie drama

Anna Sawai (Shōgun)

Miglior attore in una serie comedy

Martin Short (Only Murders in the Building)

Miglior attrice in una serie comedy

Jean Smart (Hacks)

Miglior ensemble in una serie drama

Shōgun

Miglior ensemble in una serie comedy

Only Murders in the Building

Miglior stunt ensemble in una serie

Shōgun

Premio alla carriera – SAG Life Achievement Award

Jane Fonda