Andrea Bocelli sale sul palco a sorpresa al posto del figlio Matteo: “Tocca sempre a me sostituirlo”

A cura di Gaia Martino

In scena durante la 43esima edizione del Versiliana Festival, lo scorso 24 luglio, la serata dedicata a Giancarlo Bigazzi con il concerto spettacolo Note D'Autore. Tantissimi artisti sono saliti sul palco per rendere omaggio ad uno dei migliori parolieri d'Italia morto nel 2012: Michelle Zarrillo, Aleandro Baldi, Giovanni Caccamo, Francesca Alotta, Valentina Galasso, Cecille, e tra questi era in programma anche l'omaggio di Matteo Bocelli. Il concerto ha riservato al pubblico una sorpresa, Andrea Bocelli è salito sul palco in sostituzione del figlio, rimasto bloccato in Germania.

L'esibizione di Andrea Bocelli al posto del figlio Matteo

A Marina di Pietrasanta, durante il Versiliana Festival, Andrea Bocelli è salito sul palcoscenico per il concerto Note D'Autore per sostituire il figlio Matteo, scelto come ospite. Il figlio del tenore, 24enne, è rimasto bloccato in Germania a causa di un volo cancellato e il padre è dovuto correre in suo soccorso. Al pianoforte ha intonato "Ci vorrebbe il mare" di Giancarlo Bigazzi, e poi il famoso "Con te partirò" conclusasi con la standing ovation del pubblico.

Le parole di Andrea Bocelli sul palco

Per giustificare l'assenza del figlio, Andrea Bocelli ha ironizzato sul palco nella serata Note d'Autore, sostenendo di dover sempre salvare lui il figlio dagli imprevisti, mai viceversa: "Succede che di solito nella vita sono i figli che sostituiscono i padri, in questo caso, tanto tocca sempre a me, sono io che devo sostituire il figlio". Poi si è scusato con il pubblico per l'accaduto, infine ha confessato di aver ripassato in viaggio in auto le esibizioni che avrebbe dovuto regalare al pubblico Matteo:

