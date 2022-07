Ascolti tv 7 luglio: Don Matteo resiste con poco, brilla il Tim Summer Hits di De Martino e Delogu Ascolti tv giovedì 7 luglio 2022, la replica di Don Matteo 12 conquista ancora gli italiani e vince la serata: al secondo posto il Tim Summer Hits con Stefano De Martino e Andrea Delogu.

A cura di Gaia Martino

Don Matteo continua ad essere uno dei programmi più seguiti dagli italiani seppur in replica. In termini di ascolti è la dodicesima stagione della serie tv ad aggiudiscarsi il podio, seguita da il Tim Summer Hits con Stefano De Martino e Andrea Delogu che ha superato il milione e mezzo di spettatori, risultato ottimo per la seconda rete Rai. Il terzo programma più visto della serata Scherzi a parte, ma Techetecheté continua ad essere il vero evento tv, anche se in access prime time: lo show estivo che va in onda in prime time ha conquistato ancora oltre 3 milioni di spettatori.

Ascolti tv giovedì 7 luglio 2022

Nella serata di ieri, giovedì 7 luglio, su Rai Uno la replica di Don Matteo 12 ha registrato 2.157.000 telespettatori arrivando al 15,13 % di share. Su Canale 5, anche Scherzi A Parte in replica, ha tenuto incollati allo schermo un gran numero di spettatori: 1.118.000 telespettatori con lo share dell'8,90 %.

Il secondo appuntamento del Tim Summer Hits condotto da Stefano De Martino e Andrea Delogu che ha visto la partecipazione degli artisti italiani più ascoltati del momento ha registrato 1.613.000 italiani, con lo share del 12,81%. Su Italia 1 la serie FBI: Most Wanted ha registrato un netto di 978.000 telespettatori, share 6,51%. Il secondo appuntamento settimanale di Zona Bianca su Rete 4 ha incollato alla tv 765.000 telespettatori, con lo share 6,25%. Il cacciatore di nazisti, su Rai 3, ha registrato 688.000 telespettatori e lo share 4,54%. La7 con In Onda ha registrato 554.000 spettatori con il 3,81 % di share.

Record di ascolti su Rai Uno con Techetecheté

Techetecheté continua a registrare ascolti incredibili: 3.016.000 di telespettatori hanno seguito lo show che permette di fare un tuffo nel passato, di rivivere le emozioni con i grandi della tv, della canzone e del cinema italiano. Ha registrato inoltre uno share del 18,95%. Gli ascolti di ieri hanno quasi raggiunto quelli registrati nella serata dedicata a Raffaella Carrà che ha incollato al piccolo schermo 3.393.000 spettatori.