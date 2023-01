Amadeus su Silvia Toffanin: “Mandai messaggio ironico alla sua agente, gli inviti non li faccio così”

Amadeus ha incontrato i giornalisti per il primo ascolto dei brani in gara al Festival di Sanremo 2023. Nel corso della conferenza stampa, ha replicato anche alla domanda di Fanpage.it, circa le versioni divergenti che lui e Graziella Lopedota, manager di Silvia Toffanin, hanno dato riguardo al presunto invito della conduttrice di Verissimo al Festival di Sanremo 2023.

Amadeus ha ribadito di non avere invitato Silvia Toffanin al Festival di Sanremo 2023, ma di averlo fatto solo nel 2020. A giudicare dalle sue parole, si sarebbe limitato a mandare un messaggio scherzoso alla manager della conduttrice di Verissimo per commentare un'indiscrezione che faceva riferimento alla presunta presenza di Toffanin a Sanremo 2023:

La spiegazione l'ho già data, c'è stata chiaramente una richiesta un primo anno, quest'anno non c'è stata. Con Graziella ci conosciamo da 35 anni, avevo letto una delle indiscrezioni in cui si parlava di Silvia Toffanin a Sanremo e le ho mandato un messaggio con la faccia che ride scrivendo: "Perché, accetterebbe?". E lei mi ha detto: "Non credo proprio, non so perché sia uscita questa notizia". Gli inviti ufficiali li faccio in una maniera diversa, non con un messaggino con l'emoticon della faccia che sorride. Quando invito qualcuno, lo invito personalmente e non con un messaggino.