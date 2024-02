A che ora finisce Sanremo 2024: gli orari della seconda serata del Festival La seconda serata del Festival di Sanremo 2024 si terrà il 7 febbraio con la conduzione di Amadeus e Giorgia: ecco quando inizia e quando finisce la seconda serata. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

Il Festival di Sanremo 2024 è iniziato il 6 febbraio e si terrà fino a sabato 10 febbraio 2024 al Teatro Ariston. Amadeus è conduttore e direttore artistico per la quinta volta di fila e probabilmente questa sarà la sua ultima edizione. il Festival vede la partecipazione di co-conduttori e co-conduttrici: Marco Mengoni è stato il co-conduttore della prima serata mentre nella seconda serata, in onda mercoledì 7 febbraio, Giorgia affiancherà Amadeus.

A che ora inizia la seconda serata di Sanremo

La seconda serata del Festival di Sanremo 2024 inizia alle ore 20.40, in onda su Rai1. Come per tutte le altre rese, ad anticipare Amadeus ci sarà il PrimaFestival, condotto da Paola e Chiara con le incursioni di Mattia Stanga e Daniele Cabras, entrambi idoli del web. Il Prima Festival è una striscia pre-show che va in onda dalle 20.30 alle 20.40 e che rappresenta una sorta di antipasto di quello che sarà la puntata tra anticipazioni, immagini e interviste esclusive. Successivamente, la serata potrà cominciare con la conduzione di Amadeus e di Giorgia.

A che ora finisce la seconda serata di Sanremo

La seconda serata del Festival di Sanremo è prevista in chiusura per l'1.30 della notte. Non appena terminerà la serata, gli appassionati che decideranno di continuare a vivere l'atmosfera festivaliera potranno apprezzare Fiorello con il DopoFestival di Viva Rai2 Viva Sanremo. Il DopoFestival è storicamente un'occasione per analizzare e commentare quanto accaduto in serata: non sarà però un DopoFestival tradizionale. Come l'anno scorso, infatti, sarà un vero e proprio post-show considerato che tutto è nelle mani di Rosario Tindaro Fiorello accompagnato da Fabrizio Biggio e Mauro Casciari con la partecipazione di Alessia Marcuzzi. Da guida tv VivaRai2…Viva Sanremo! è previsto dall'1.30 alle 2.25 e sarà anche riproposto in replica su Rai2 alle 7.15 del giorno dopo, in sostituzione della normale programmazione di Viva Rai2.