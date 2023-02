A che ora finisce il Festival di Sanremo, l’ironia di Amadeus: “A mezzanotte il cambio d’abito” Amadeus dà qualche risposta sul tema scottante degli orari del Festival. In linea di massima le prime serate dovrebbero concludersi entro le 01:30, ma lo stesso non ci si potrà aspettare dalle successive e dalla serata finale di sabato 11 febbraio che decreterà il vincitore della 73esima edizione.

Come ogni anno una delle questioni più scottanti sul Festival di Sanremo è l’orario di fine delle cinque serate. Le scalette sono serratissime, ma è inevitabile che qualche manciata di minuti si possa perdere in corsa, tra esibizioni, monologhi e ospitate. Incalzati sull’argomento da Fabio Fazio, i due conduttori Amadeus e Gianni Morandi hanno risposto con una buona dose di ironia. Poi, nel corso della primissima conferenza stampa di lunedì 6 gennaio, hanno provato a riportare i toni seri sull'argomento.

“A che ora chiuderanno le serate? A mezzanotte”, chiede Fabio Fazio che ha avuto il piacere di ospitare un collegamento con Amadeus e Morandi nel corso della sua puntata di Che tempo che fa, l’ultima prima del Festival. “Ma a mezzanotte abbiamo il cambio d’abito!”, replica subito il direttore artistico lasciando cadere ogni speranza di chi pensa di andare a dormire presto. "Fino alle 2!", ha aggiunto Amadeus nel corso della conferenza stampa. "Anche se le prime due serate non possiamo… magari l'1 e mezza". In linea di massima le prime serate dovrebbero concludersi entro le 01:30, ma lo stesso non ci si potrà aspettare dalle successive e per la serata finale di sabato 11 febbraio che decreterà il vincitore della 73esima edizione.

Fiorello con Viva Rai 2 in onda subito dopo il Festival

Tra le novità di quest’anno c’è senz’altro l’assenza di Fiorello sul palco, ma la sua presenza collaterale, a margine del Festival. Il conduttore sarà infatti alla guida di una versione notturna di Viva Rai 2! che andrà in onda eccezionalmente su Rai 1 al termine della prima serate. La diretta dovrebbe iniziare, da palinsesto, proprio alle ore 01:30, ma non è detto che non possa slittare di qualche minuto considerando l’imprevedibilità della kermesse musicale.

Un contenitore al quale prenderà parte anche Alessia Marcuzzi, in qualità di donna di Fiorello. “Tutto nasce dal mio amore per il Festival”, ha annunciato il conduttore. “Facendo un programma che inizia alle 7 del mattino, non avrei potuto vederlo”. Ogni puntata durerà circa 45 minuti e ospiterà diversi collegamenti con l’inviato al Festival Gabriele Vagnato. Mercoledì, giovedì e venerdì mattina, alle 7.15 su Rai 2, andrà in onda Viva Rai2…Viva Sanremo! bis, probabilmente una replica della nottata.