Possibile presenza di una quantità di solfiti oltre i limiti di legge. Per questo motivo i supermercati Cadoro hanno diffuso l’avviso di richiamo a scopo precauzionale di un lotto di spumante Fior d’Arancio Colli Euganei Docg della Cantina Colli Euganei. Come riportato nel comunicato pubblicato sul sito di Cadoro, lo spumante interessato dal richiamo è stato prodotto nel mese di settembre 2018 e distribuito con il numero di lotto 26218A (Ean 8001351000932). “Il 05/01/2019 Cantina Colli Euganei S.C.A. ha disposto il ritiro e il richiamo del seguente prodotto, in seguito a presenza di anidride solforosa oltre i limiti di legge. I consumatori che fossero in possesso di questo prodotto sono invitati a riportarlo in questo punto vendita che provvederà al rimborso”, si legge nella nota apparsa sul sito di Cadoro che ha provveduto a fornire un numero a disposizione dei consumatori: 049 9940011.

Prodotto rischioso per soggetti allergici o intolleranti – Secondo quanto spiegato da “Lo Sportello dei diritti”, che ha reso noto il richiamo del prodotto, l’azienda ha precisato che la presenza accidentale di una quantità elevata di solfiti riguarda solo un numero molto limitato di bottiglie, ma a scopo precauzionale e per tutelare dunque i consumatori si è deciso di ritirare l’intero lotto. Si stima comunque che il 90 percento delle bottiglie di spumante oggetto del richiamo siano state stappate durante le feste natalizie. A scopo precauzionale, si raccomanda a chi fosse ancora in possesso di una bottiglia con il numero di lotto segnalato di non consumare lo spumante e restituirlo al punto vendita d’acquisto. L’avviso è rivolto soprattutto a soggetti allergici o intolleranti ai solfiti, che potrebbero avere problemi consumando lo spumante. Tutti gli altri lotti possono essere consumati senza problemi.