Quando ha ricevuto per mancia un biglietto della lotteria la tentazione di mandare al diavolo l'avventore che gliel'aveva porto è stata forte, tanto quanto la sensazione che quel biglietto – come tutti gli altri della sua vita – non sarebbe mai stato quello vincente. Invece una barista del Missouri ha fatto bene a conservarlo, visto che le ha permesso di vincere 50mila dollari. Taylor Russey, questo il nome della fortunata barista, ci ha tenuto a precisare che "per un dei nostri clienti abituali non è affatto bizzarro. Succede che ogni tanto, specie quando alza un po' troppo il gomito, lui compri dei biglietti della lotteria e li doni a tutti i presenti".

Il giorno successivo a uno di questi "regali", lo staff del Bleacher's Bar di O'Fallon, nel Missouri, ha appreso che il biglietto vincente era stato comprato proprio nel loro locale. Nello stupore generale, Taylor si è ricordata della mancia ricevuta il giorno prima e, andando a controllare, ha scoperto di possedere 4 dei 5 numeri vincenti e che avrebbe potuto riscuotere i 50mila dollari della vincita qualche giorno dopo. Una cifra non esorbitante, ma molto importante per una cameriera che, molto probabilmente, non sarebbe più riuscita ad accumulare nel corso della sua vita: "Non so cosa farò con quei soldi, lo deciderà nelle prossime settimane", ha dichiarato al New York Post.