Nata nel 1911 a Bergamo come laboratorio per la produzione di guanti in pelle, l'azienda si afferma nel mondo della moda negli anni '80 con la realizzazione della prima collezione d'abbigliamento pret-a-porter. Un grande successo che ha portato il nome Trussardi ad essere uno dei più riconosciuti oggi a livello internazionale quando di parla di stile e lusso Made in Italy, oltre a permettergli di contare su ben 160 punti vendita monomarca distribuiti tra 47 Paesi. Chi desidera lavorare per questo importante brand non potrà farsi scappare le nuove opportunità d'impiego proposte.

Le inserzioni

Queste attualmente le offerte di lavoro, tutte riferite alla città di Milano: Junior Product Manager Capospalla. Il candidato ideale deve avere un'esperienza pregressa in ruoli simili di almeno 2 anni, profonda conoscenza del prodotto sia a livello modellistico che tecnico, padronanza della lingua inglese e dimestichezza con il pacchetto Office. Si occuperà della progettazione e realizzazione delle nuove collezioni, badando a costi, materiali e gestione logistica; Customer Service Specialist. La risorsa selezionata, appassionata del mondo della moda e con ottima conoscenza dell'inglese, avrà il compito di seguire tutto ciò che concerne il post vendita, coordinandosi con la produzione per pianificare le spedizioni; Licensing Specialist. Il neo assunto dovrà occuparsi dello sviluppo di prodotti quali profumi, occhiali, orologi, mobili e abbigliamento per bambini, supportando il License Director nella ricerca di nuovi eventuali partner. Necessario per candidarsi il possesso della laurea in economia; Junior IT Help Desk. La persona scelta si rapporterà con gli agenti presenti su tutto il territorio nazionale ed internazionale per la gestione dell'e-commerce e gestirà la sicurezza dei sistemi IT; Treasury Specialist. Il candidato ideale è laureato in economia o discipline affini, ha ottima conoscenza di Excel, del gestionale SAP e del sistema di tesoreria DOC FINANCE ed ha esperienza pregressa nel settore retail. Avrà il compito di monitorare i movimenti bancari giornalieri predisponendo i pagamenti e gli incassi automatici, oltre a tessere rapporti con le banche in merito all'ordinaria attività; Addetto alla Contabilità Generale. La figura si occuperà della redazione dei bilanci, della chiusura contabile annuale e delle scritture di stima e/o rettifica dei conti. Requisito indispensabile la laurea in economia.

Come candidarsi

Sul sito ufficiale di Trussardi non è presente la sezione "Lavora con noi". I curriculum potranno comunque essere inoltrati per via telematica attraverso la pagina Linkedin dell'azienda; basterà cliccare sull'annuncio di lavoro scelto e proseguire con la registrazione nell'apposito form.