in foto: Ally Kostial, 21 anni (Facebook).

Ha ucciso a colpi di arma da fuoco una sua ex compagna di facoltà e ne ha lasciato il corpo nei pressi di un lago vicino al campus, dove è stato ritrovato lo scorso sabato. Non è ancora chiaro cosa abbia causato la morte di Alexandria ‘Ally' Kostial, studentessa 21enne dell'Università del Mississippi, per il cui omicidio è stato fermato Brandon Theesfeld, 22 anni. Il ragazzo è stato identificato dalle forze dell'ordine nei pressi di una stazione di servizio fuori Memphis due giorni dopo la scoperta del cadavere della vittima, rintracciato tramite la sua carta di credito. Aveva sangue sui vestiti e un'arma, che non è stata specificata, all'interno di un furgoncino su cui viaggiava. È stato arrestato con l'accusa di omicidio ed è stato trasferito nel carcere della contea di Lafayette, dove si trova al momento. Un delitto, questo, che sta tenendo banco negli Stati Uniti e su cui gli inquirenti sono ancora al lavoro per stabilire l'esatta dinamica di quanto successo.

A difendere il presunto killer è il padre, Daniel Theesfeld: "So che mio figlio è innocente. E ho motivi per crederlo, che non posso condividere adesso. Ma chiedo a tutti di considerarlo innocente fin quando non sarà verificabile il contrario". Non si sa ancora quale sia la causa della morte, ma fonti investigative hanno rivelato che Ally sarebbe stata freddata con 8 colpi di arma da fuoco. Il suo corpo è stato scoperto lo scorso sabato mattina da un ufficiale di polizia che stava effettuando una pattuglia di routine vicino al lago Sardis, a Harmontown, in Mississippi, a circa 20 miglia dal campus universitario dove stava frequentando dei corsi estivi in Marketing. La 21enne era stata vista l'ultima volta venerdì sera, fuori ad un bar, come hanno confermato i video delle telecamere di sorveglianze della zona. Poco dopo, intorno alla mezzanotte, la ragazza è stata notata insieme al suo presunto assassino in un negozio non molto distante dall'area in cui è stato trovato il suo cadavere. Non è chiaro se l'omicidio si sia consumato nel luogo del ritrovamento del corpo oppure se sia stata portata lì in un secondo momento. E mentre continuano le indagini, i colleghi di università di Ally e di Brandon sono sotto choc. "Questa ragazza ha bisogno di ottenere giustizia – ha detto un amico al quotidiano inglese Daily Mail -. Era una persona così gentile che avrebbe aiutato chiunque fosse nel bisogno. Era giovane, aveva tutta la vita davanti a sé ma è stata spezzata troppo presto".