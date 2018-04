Un medico in Germania è stato arrestato per aver ucciso “la sua amante con la cocaina” mentre lei gli stava praticando del sesso orale. Secondo la ricostruzioni della polizia, gli inquirenti stanno ora cercando di capire se il dott. Andreas Niederbichler abbia somministrato la droga anche ad altre tre donne con cui ha avuto rapporti sessuali, sebbene queste ultime non abbiano avuto gravi conseguenze, come si legge sul Daily Mail. Stando a quanto si legge sui media, il 42enne avrebbe cosparso la cocaina sul suo pene prima di fare sesso con le sue partner. Le indagini ora serviranno a stabilire se lo specialista di chirurgia plastica e ricostruttiva di fama nazionale possa aver fatto anche altre vittime.

Niederbichler è stato nominato capo-medico presso la Harzer Clinic nello stato della Sassonia-Anhalt nel 2016. Quello che i suoi superiori non sapevano è che usasse un sito di incontri online per conoscere donne con l’obiettivo di fare sesso. I pubblici ministeri affermano che una donna di 38 anni avrebbe accettato di fare sesso orale consensuale con il medico lo scorso 20 febbraio, quando è stata colta da un malore nella sua casa di Halberstadt. Portata all'ospedale in ambulanza, è morta poco dopo il ricovero. Gli inquirenti sono convinti che il 42enne le abbia fatto assumere della cocaina inconsapevolmente. Niederbichler è accusato di danni fisici che portano alla morte.

"Le vittime che abbiamo ascoltato finora hanno tutte indicato di essere state male dopo gli incontri con l’imputato” ha detto il procuratore capo Hal Roggenbuck. “Tutte loro hanno mostrato reazioni dovute all'uso di narcotici e hanno detto che ha insistito nel volersi fare praticare sesso orale” ha aggiunto. Il sospetto non è in prigione ma in un reparto di tossicodipendenza sicuro dove è sottoposto a trattamento per la dipendenza.