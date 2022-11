Black Friday Amazon 2022, le ultime offerte last minute di oggi e gli sconti ancora attivi

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Speciale Black Friday 2022 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Questa giornata dedicata al Black Friday di Amazon è ormai agli sgoccioli, mancano poche ore alla fine. Siete, però, ancora in tempo per fare degli acquisti dell'ultimo minuto, prima di scoprire cosa sarà ancora in sconto nel fine settimana.

Le offerte del venerdì nero sono aperte a tutti, non solo agli iscritti al servizio Prime: questo significa tutto quello che vi occorre è un profilo sulla piattaforma.

Gli sconti coinvolgono tutte le categorie merceologiche e anche i più grandi marchi, come Apple, Samsung, Adidas, Braun e Imetec. Dai silk-epil ai forni ad aria, passando per abiti, gioielli, scarpe, attrezzi per il giardinaggio e per lo sport: c'è davvero l'imbarazzo della scelta.

Ecco quali sono i prodotti che potete acquistare in queste ultime ore approfittando delle grandi promozioni.

Smart tv LG 50QNED816QA

-49% di sconto sullo smart tv LG 50QNED816QA, da 50″, ideale per un soggiorno molto grande. Ha un processore α7 di quinta generazione ed è del tipo AI Picture & Sound Pro: queste caratteristiche tecniche garantiscono un'ottima qualità audio e video, per un'esperienza da cinema. La base è stabile e realizzata in acciaio. Lo spessore è minimo, il televisore non è ingombrante.

Tablet Huawei Mediapad T5

– 44% di sconto sul tablet Huawei Mediapad T5. Ha un display da 10″ ed è dotato di connessione WiFi; è veloce e molto prestante. Ha una memoria interna da 32 giga ed espandibile. Il sistema operativo di cui si avvale è Android. Lo trovate disponibile in colore nero.

Echo Show 15

-20% di sconto sull'Echo Show 15, uno schermo intelligente Full HD da 15,6″ che permette di organizzare la giornata, fare liste e tenere traccia di tutti gli impegni della giornata di ciascun componente della famiglia. Dispone anche di fotocamera e può essere posizionato sia in verticale che in orizzontale.

Cuffie wireless Beats Studio3

-49% di sconto sulle cuffie wireless Beats Studio3, disponibili in diversi colori. Dispongono di cancellazione del rumore e di cheap per il collegamento all'iphone e agli altri dispositivi Apple. Hanno un'autonomia di 22 ore. La calibrazione audio in tempo reale garantisce un’esperienza d’ascolto di elevata qualità.

Smartwatch Apple Series 7

-23% di sconto sullo smartwatch Apple Series 7, un modello con tecnologie all'avanguardia che gli permettono di fungere non solo da cellulare, ma anche da gps. Lo si trova disponibile in più di dieci colori e con cinturini di diversa lunghezza e di diverso spessore. Oltre ad essere bello esteticamente, è funzionale e resistente all'acqua.

Panca multifunzione Jx Fitness

-32% di sconto sulla panca multifunzione Jx Fitness, ideale per l'allenamento casalingo. La seduta è morbida e resistente, lo schienale è reclinabile in diverse posizioni. Può essere sfruttata sia per allenarsi con i pesi che con altri esercizi da svolgere in posizione supina.

Smerigliatrice angolare Bosch Professional

-51% di sconto sulla smerigliatrice angolare Bosch Professional con 720 watt di potenza e dal peso di 2 chili. Tra i suoi punti di forza ci sono ‎la protezione anti-riavvio e la protezione anti-torsione, che consentono di utilizzarla in totale sicurezza e riducono il rischio di incidenti.

Cassetta degli attezzi Bosch X-Line

-51% di sconto sulla cassetta degli attrezzi Bosch X-Line, che comprende 70 pezzi di punte e bit di avvitamento in titanio. Questi accessori sono ideali per lavorare diversi materiali, come legno, acciaio e pietra, e si possono avvitare a qualsiasi tipo di trapano. La valigetta è leggera e si trasporta in maniera pratica.

Nintendo Switch con Joy-Con

-7% di sconto sulla Nintendo Switch con Joy-Con, un'edizione speciale che in una sola confezione comprende: console, base per Nintendo Switch, un Joy-Con sinistro (blu/neon), un Joy-Con destro (rosso/neon), impugnatura joy-con, alimentatore, un set di laccetti per Joy-Con e cavo HDMI.

Epilatore luce pulsata Braun Silk-expert Pro 5

-42% di sconto sul Braun Silk-expert Pro 5, uno dei modelli più apprezzati da chi è sempre in viaggio. Oltre al dispositivo a luce pulsata, nella confezione sono compresi un rasoio e una custodia da viaggio in pelle con manico. Sono disponibili, inolte, diverse testine.

Regolabarba Braun MGK7331

-53% di sconto sul regolabarba Braun MGK7331, un modello con 8 accessori, utilizzabile per accorciare la barba, ma anche per rimuovere i peli dal naso e dalle orecchie e per arrivare nei punti più difficili e/o delicati. Sia la potenza che la velocità d'azione possono essere regolati.

Notebook HP – PC Pavilion

-32% di sconto sul notebook HP – PC Pavilion, con RAM da 8 giga e SSD da 512 giga. Sfrutta un sistema operativo Windows 11 e dispone di un display da 11 pollici con una grafica di alta qualità. Grazie alla tecnologia audio Bang & Olfusen anche la qualità sonora è molto elevata.

Smartphone Apple Iphone 14

-13% di sconto sullo smartphone Apple Iphone 14, l'ultimo modello in casa Apple. Rispetto ai modelli precedenti, dispone di prestazioni migliorate e funzionalità aggiuntive. Molto utile è quella che permette di segnalare situazioni di pericolo.

Friggitrice ad aria Moulinex EZ4018 Easy Fry Deluxe

-62% di sconto sulla friggitrice ad aria Moulinex EZ4018 Easy Fry Deluxe, un modello extra large che permette di cucinare porzioni di cibo per sei persone. La temperatura può essere regolata fino a 200°. Inoltre, potete scegliere tra 8 modalità preimpostate.

Scarpe Adidas Advantage

-35% di sconto sulle scarpe da uomo Scarpe Adidas Advantage, alla moda e molto comode. Sono disponibili in diverse misure e con dettagli di differenti colori. Sono versatili e possono essere sfruttate sia per completare un outfit elegante che per completarne uno sportivo.