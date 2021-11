Ultime ore del Black Friday 2021: le migliori offerte e gli sconti ancora attivi

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Speciale Black Friday 2021 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Mancano due ore alla fine del Black Friday 2021 ma su Amazon sono ancora attive tantissime offerte e centinaia di sconti su prodotti molto interessanti. In occasione del Venerdì Nero di oggi 26 novembre, infatti, sulla pagina ufficiale del noto marketplace americano è ancora possibile trovare migliaia di offerte su prodotti di diverso genere. Nonostante manchino poche ore alla fine dell'evento dedicato allo shopping online, infatti, c'è ancora l'opportunità di trovare prodotti come AirPods Pro, spazzolini elettrici, regolabarba, epilatori a luce pulsata, giochi, videogiochi, smartphone e prodotti di abbigliamento con percentuali di sconto elevate e, di conseguenza, acquistabili a con riduzioni di prezzi.

Prima che il Black Friday 2021 termini definitivamente, abbiamo selezionato per voi le migliori offerte ancora attive su Amazon, in modo tale da non farvi perdere l'occasione di acquistare a prezzi scontati i vostri prodotti preferiti.

Partiamo con la nostra selezione dei prodotti in sconto da non perdere per questo Black Friday 2021 su Amazon con le AirPods Pro con custodia di ricarica MagSafe, un articolo irrinunciabile per tutti gli appassionati dei prodotti Apple. Queste auricolari, resistenti all'acqua e al sudore, dispongono della funzione cancellazione attiva del rumore per evitare che qualsiasi rumore esterno possa disturbare conversazioni telefoniche o l'ascolto della musica. In occasione del Venerdì Nero è possibile acquistarle su Amazon con il 25% di sconto e risparmiare circa 70 Euro.

Su Amazon per il Black Friday 2021 è possibile acquistare con uno sconto del 65% e risparmiare, quindi, 85 Euro sullo spazzolino elettrico Oral-B Smart 4 4500 con 3 modalità di spazzolamento, 2 testine che aiutano a sbiancare i denti e dotato di batteria al litio che garantisce una lunga autonomia (oltre 2 settimane). Grazie alla testina rotonda è possibile eliminare il 100% di placca in più rispetto ad uno spazzolino tradizionale mentre la presenza del sensore di spazzolamento aiuta a capire quando si sta esercitando troppa pressione sulle gengive.

Tra le migliori offerte presenti su Amazon da non lasciarsi scappare in queste ultime ore di Black Friday 2021 c'è sicuramente lo sconto sull'epilatore a luce pulsata Braun Silk-expert Pro 5, con custodia da viaggio inclusa. Questo prodotto Braun, infatti, è acquistabile con uno sconto del 30%, concedendo un risparmio di ben 120 Euro. Si tratta di un epilatore a luce pulsata rapido, sicuro ed efficiente, dotato di una tecnologia a luce pulsata dermatologicamente testata. Ha un design compatto ed è leggero da maneggiare.

Gli uomini, invece, possono approfittare di una riduzione di prezzo del 50% sul regolabarba Braun MGK5280 9-In-1 e risparmiare 40 Euro. Può essere utilizzato non solo come regolabarba, ma anche come tagliacapelli e rifinitore, garantendo massima precisione nello styling. Dispone di una batteria al litio che garantisce 100 minuti di rifinitura con soli 60 minuti di ricarica e di lame affilate che durano a lungo. Può essere utilizzato e lavato sotto l'acqua corrente. Ha un design ergonomico ed facile da maneggiare.

Per quanto riguarda gli smartphone, invece, segnaliamo l'imperdibile offerta su Samsung Galaxy A03s, che, in occasione di queste ultime ore di Black Friday 2021, è possibile acquistare su Amazon con uno sconto del 25% e un risparmio di circa 40 Euro. La sua principale caratteristica è il display da 6,5", ampio e con tecnologia HD+ che permette di avere una visione chiara e nitida. Ha una tripla fotocamera, batteria di lunga durata e offre prestazioni di elevati livelli.

Anche i giochi e giocatoli sono disponibili in sconto su Amazon in occasione del Black Friday 2021. Tra i giochi più apprezzati ed acquistati c'è sicuramente Jenga di Hasbro Gaming che è possibile acquistare con uno sconto del 35%. Si tratta di un grande classico dei giochi da tavolo, da acquistare anche in vista del Natale o, perché no, da regalare. L'obiettivo è quello di non far cadere la torre mettendo in campo tutta la propria abilità e la capacità di strategia.

Per gli appassionati di videogiochi è praticamente obbligatorio approfittare di queste ultime ore del Black Friday 2021 per acquistare su Amazon FIFA 22 per Play Station 4 al 35% di sconto e con un risparmio di 23 Euro. Un gioco ancora più realistico che permette di vivere un'esperienza di gioco unica.

Alle donne, invece, suggeriamo di non lasciarsi sfuggire questa borsa di Tommy Hilfiger al 40% di sconto su Amazon in occasione del Black Friday 2021. Con un risparmio di ben 60 Euro, infatti, questa borsa, elegante e raffinata, è un acquisto obbligatorio per tutte le fashion addicted. Si tratta di un prodotto di alta qualità, capace di donare carattere anche a un outfit casual.

Per queste ultime ore di Black Friday 2021 su Amazon è possibile acquistare il cappello da uomo di Levi's con uno sconto del 30%. Disponibile nei colori nero, grigio, bianco e blu, si tratta di un vero e proprio must have per l'inverno, perfetto da utilizzare quotidianamente e adattabile a qualsiasi outfit casual.

Concludiamo la nostra selezione delle migliori offerte ancora attive su Amazon per il Black Friday 2021 con le scarpe da ginnastica da donna Vans Ward Platform, disponibili con uno sconto del 50%. In occasione del Venerdì Nero, infatti, è possibile acquistare questo modello di Vans risparmiando ben 35 Euro. Realizzate in tela e con chiusura stringata, sono un vero e proprio must have per tutte le ragazze che indossano outfit coniugando stile e praticità.