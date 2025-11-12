Sole 365 arriva su Amazon: da oggi, la spesa in giornata è disponibile a Napoli, Salerno e nelle zone limitrofe

Nuova collaborazione tra Amazon e Sole 365: da oggi, i clienti di 55 codici postali a Napoli, Salerno e nelle zone limitrofe potranno ordinare la spesa da casa e riceverla in giornata.

Amazon annuncia una nuova collaborazione con Sole 365. Da oggi, per i clienti residenti in 55 codici postali di Napoli, Salerno e zone limitrofe sarà possibile acquistare prodotti alimentari freschi e beni di prima necessità e riceverli a casa entro la giornata.

L’obiettivo di Amazon con Sole 365 nei prossimi mesi sarà estendere il servizio a tutte le aree della Campania, ampliando la rete dei clienti italiani che include già Milano, Monza e Brianza, Torino, Bologna e le aree limitrofe su Amazon Fresh e le città di Genova, Reggio Emilia, Modena e le aree circostanti.

I clienti residenti nei 55 codici postali coperti dal servizio potranno effettuare ordini online per una spesa completa, scegliendo tra oltre 10.000 prodotti di diversa categoria: frutta e verdura, carne, pesce e frutti di mare freschi, alimenti senza glutine e senza lattosio, oltre ad articoli per la colazione, bevande alcoliche e articoli per gli animali e per la casa.

Grazie alla rete di oltre 100 punti vendita in Campania, gli utenti a cui è esteso il servizio possono ricevere la spesa comodamente a casa con una spesa minima di 30,00 €, selezionando l’orario desiderato in una fascia di consegna di 2 ore. Non ci sono costi aggiuntivi per carrelli che superano un prezzo di 120,00 €, mentre per ordini compresi tra i 30,00 € e i 199,99 € il costo di spedizione è pari a 5,00 €.

Inoltre, per accogliere i nuovi clienti, Sole 365 offre 10,00 € di sconto su una prima spesa di 100,00 €. L’iniziativa è aperta a tutti gli utenti Amazon, per cui non è necessario sottoscrive un abbonamento a Prime.

Quali prodotti di Sole 365 si possono acquistare su Amazon

La presenza di Sole 365 in Campania vanta ben 100 punti vendita, una rete che consente di coprire il servizio di preparazione e consegna della spesa in vaste zone della regione. L'offerta è ampia e comprende prodotti freschi e della qualità che contraddistingue il marchio napoletano.

Una volta entrati nella sezione di Amazon dedicata a Sole 365, potete accedere a una serie di categorie, che includono il reparto ortofrutticolo, carne e pesce freschi, uova e latticini, ma anche prodotti alimentari vegani, senza glutine e senza lattosio, oltre a numerosi articoli per la casa e prodotti specifici per i neonati e per gli animali domestici. Di seguito, vi elenchiamo alcuni prodotti da mettere nel carrello per la vostra prima spesa da Sole 365 su Amazon.

Prodotti alimentari freschi

Tutti i prodotti sono organizzati per reparti e sottocategorie, proprio come in un supermercato. Ad esempio, selezionando la categoria carne potete visualizzarne tutte le tipologie, come maiale, salumi, manzo, pollame e altro ancora, oppure distinguere sezioni dedicate al salmone e al caviale per il pesce. Di seguito, trovate alcuni prodotti per sbirciare tra i reparti degli alimenti freschi.

Prodotti alimentari a lunga conservazione

Una volta selezionata la sezione relativa a tutte le categorie, potete scegliere alcune sottocategorie specifiche per acquistare i prodotti di cui avete bisogno. Ci sono sezioni specifiche per pasta, riso e legumi secchi, per bevande alcoliche e analcoliche e una dispensa dove potete trovare cibo conservato in scatola, oli, salse e sughi. Ecco alcuni prodotti da aggiungere alla spesa.

Prodotti e articoli per la casa

Non manca una sezione dedicata alla pulizia e alla cura della casa. Detergenti per bucato, rotoli di carta per la cucina e buste, ma anche prodotti per l'igiene, contenitori e tanto altro ancora sono disponibili nella sottocategoria relativa ai prodotti essenziali.

Prodotti per gli animali domestici

In una specifica sezione dedicata agli animali è possibile acquistare mangime per pesci e conigli e croccantini, cibo in scatola e altri articoli per cani e gatti. Di seguito, elenchiamo alcuni prodotti da inserire nel prossimo ordine.