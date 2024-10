I 7 migliori rasoi elettrici da acquistare nel 2024 e guida all’acquisto

video suggerito

La nostra top 7

I rasoi elettrici permettono di semplificare e velocizzare la rasatura della barba, riducendo al minimo il rischio di tagli o irritazioni. In commercio si trovano diversi tipi di rasoi elettrici: a testine rotanti, a lamine, professionali, che sono tra i più richiesti ma anche i più costosi, e quelli con il miglior rapporto qualità/prezzo che riescono a unire funzionalità ed economicità.

Non tutti i rasoi sono uguali e bisogna differenziarli ad esempio dai regolabarba o dai rasoi per capelli, meglio definiti tagliacapelli. Per scegliere quello più adatto alle proprie esigenze, bisogna tenere conto di diversi fattori, partendo dalla tipologia di pelle, specie se sensibile, e dal tipo di barba.

Per agevolare la scelta a chi sta pensando di acquistarne uno, abbiamo stilato una classifica dei migliori rasoi elettrici del 2024, selezionandoli tra i modelli più venduti e meglio recensiti online. Nella nostra selezione abbiamo tenuto conto anche dei marchi, scegliendo tra i rasoi elettrici proposti da Braun, i rasoi elettrici Philips, quelli di Panasonic e quelli professionali di Wahl, molto utilizzati dai barbieri, ma non solo. Scopriamoli insieme.

Come scegliere un rasoio elettrico

È arrivato il momento di vedere come scegliere il rasoio elettrico più adatto alle proprie esigenze. Dopo aver valutato la tipologia di rasoio elettrico, che può essere a lamina o a testine rotanti, la scelta va fatta tenendo conto soprattutto del tipo di barba, che può essere più o meno dura, e del tipo di pelle, più o meno delicata.

Ovviamente, la capacità di taglio del rasoio è fondamentale, perché da essa dipendono la precisione e la rapidità della rasatura. È importante anche controllare qual è il tipo di alimentazione e, nel caso dei rasoi elettrici a batteria, che autonomia hanno. Un elemento che incide molto sulle prestazioni del rasoio, ma anche sul suo prezzo, è la presenza di funzioni extra e accessori. Infine, vi consigliamo di tenere conto della marca, perché scegliere un brand specializzato in prodotti per la rasatura è una garanzia di qualità. Vediamo tutto nei dettagli.

Rasoi elettrici a testine rotanti o a lamina?

Come abbiamo anticipato, il primo fattore da tenere in considerazione è il tipo di rasoio elettrico, che può essere a testine rotanti o a lamina. La scelta va fatta tenendo conto del tipo di barba e del tipo di pelle.

I rasoi elettrici a testine rotanti hanno tre o quattro testine circolari, che contengono lame. Le testine sono snodabili, quindi si adattano bene alle forme del viso e del collo e garantiscono una rasatura rapida e precisa. Per radersi con i rasoi a testine rotanti bisogna fare dei movimenti circolari. Sono consigliati a chi ha una barba folta, spessa e che cresce in diverse direzioni. Sono però abbastanza aggressivi, quindi non sono adatti a chi ha la pelle sensibile. I rasoi elettrici a testine rotanti più famosi sono i Philips.

I rasoi elettrici a lamina hanno una testina con una o più lame oscillanti, protette da una lamina bucherellata, che evita il contatto diretto tra la pelle e la lama e solleva i peli. Sono più delicati dei modelli a testine rotanti, ma si adattano meno alla forma del viso, quindi in punti difficili come il collo potrebbe essere necessario fare più passate per ottenere un buon risultato. Si usano con movimenti dritti, dal basso verso l'alto e da sinistra verso destra. Sono consigliati a chi ha la pelle molto delicata, che tende a irritarsi con la rasatura, ma non sono molto adatti alle barbe particolarmente dure e folte. Tra i migliori di questo tipo troviamo i rasoi elettrici Braun.

C'è poi una terza tipologia di rasoio elettrico, che potremmo definire "ibrida" ed è quella del Philips OneBlade. Si tratta di un rasoio con una lama che effettua 200 movimenti al secondo, rade da entrambi i lati e ha una doppia protezione. Il Philips OneBlade, a differenza di altri rasoi elettrici, può essere usato per radere, accorciare e rifinire la barba di qualsiasi lunghezza.

Tipologia di pelle

Per scegliere il miglior rasoio elettrico in base alle proprie esigenze occorre tenere in considerazione il tipo di pelle. Soprattutto chi ha la pelle delicata, infatti, non dovrebbe affidare al caso la scelta del rasoio, ma prestare particolare attenzione ai modelli disponibili in commercio e sceglierne una che prevenga il rischio di irritazioni e di peli incarniti. Per questo motivo, il suggerimento è quello di optare per un rasoio a lamine non troppo potente. La scelta potrebbe rivelarsi un po' più complicata se si ha la pelle sensibile e la barba ispida: in questo caso è sempre meglio optare per un modello che non provochi irritazioni e problemi cutanei, anche se si ha una barba folta ed irregolare.

Tipo di barba

Anche il tipo di barba influisce sulla scelta del rasoio elettrico da acquistare. Scopriamo insieme qual è la tipologia indicata se si ha una barba ispida e qual è, invece, quello più adatto per una barba sottile.

Barba ispida: gli uomini con una barba dura o che cresce irregolarmente sul volto , dovrebbero acquistare un rasoio a testine rotanti ad elevata potenza . Anche un rasoio a lamine potrebbe essere adatto se si preferisce utilizzare questa tipologia. Bisogna solo prestare attenzione alla potenza e agli elementi di rasatura: infatti, dovrebbe essere abbastanza potente e costituito da molteplici elementi di rasatura.

gli uomini con una o che , dovrebbero acquistare un . Anche un rasoio a lamine potrebbe essere adatto se si preferisce utilizzare questa tipologia. Bisogna solo prestare attenzione alla potenza e agli elementi di rasatura: infatti, dovrebbe essere abbastanza potente e costituito da molteplici elementi di rasatura. Barba sottile: chi ha una barba fine, invece, dovrebbe utilizzare un rasoio elettrico di potenza media e, preferibilmente, a lamine. Infatti, acquistarne uno molto potente, soprattutto se si ha la pelle delicata, potrebbe risultare inutile e dannoso per la cute. Utilizzare un rasoio a lamine con una schiuma da barba è la soluzione ideale per risolvere il problema delle irritazioni e per ottenere una rasatura perfetta senza complicazioni.

Capacità di taglio

Un fattore decisivo nella scelta del rasoio elettrico è la qualità del taglio, la sua velocità e la delicatezza sulla pelle. Per una buona rasatura, è importante innanzitutto che il sistema di taglio sia flessibile e che riesca a seguire le forme del viso anche in punti difficili, come la mandibola, il mento e il collo. Se la testina è flessibile e mantiene il contatto con la pelle, sono necessarie meno passate su uno stesso punto e quindi la rasatura è più veloce e delicata.

È importante anche che la testina riesca a sollevare i peli, per tagliarli il più possibile vicino alla radice e avere un effetto simile alla lametta. Infine, chi non si rade abitualmente ogni giorno, deve scegliere un rasoio elettrico capace di tagliare efficacemente anche i peli più lunghi.

Alimentazione

I rasoi elettrici possono avere tre tipi di alimentazione: con cavo, senza cavo (a batteria) e sia con cavo che senza.

I rasoi elettrici con cavo sono i più obsoleti e scomodi, perché funzionano solo se attaccati a una presa della corrente elettrica. Oltre al fastidio del cavo, hanno anche altri svantaggi: sono meno potenti dei modelli a batteria, non possono essere usati sotto l'acqua né su pelle bagnata e con schiuma da barba.

I rasoi elettrici a batteria funzionano senza filo e sono quindi molto più comodi. Ovviamente, la batteria deve avere una buona autonomia, se non si vuole rischiare di ritrovarsi con il rasoio scarico nel bel mezzo della rasatura. Le batterie migliori sono quelle a litio, che si ricaricano in circa un'ora e assicurano un'autonomia di circa 45-50 minuti. Di solito questi modelli hanno una base di ricarica.

I rasoi elettrici con e senza cavo sono i più pratici, perché si possono usare sia senza filo, sfruttando l'autonomia della batteria, sia con il filo, per radersi mentre l'apparecchio è ancora sotto carica. Alcuni rasoi di questo tipo hanno anche una modalità di ricarica rapida, che in soli cinque minuti garantiscono un'autonomia sufficiente per una rasatura.

Funzioni e accessori

Alcuni rasoi elettrici, oltre alla funzione di rasatura e al kit base di accessori (composto da un cappuccio protettivo e una spazzolina per pulire la testina), hanno anche funzioni e accessori extra, che ne migliorano le prestazioni. Le più comuni sono:

funzione Wet & Dry , che indica che il rasoio è impermeabile. Alcuni modelli hanno un grado di impermeabilità basso, che permette solo di sciacquare la testina sotto l'acqua corrente dopo l'uso, altri invece sono completamente impermeabili e si possono usare anche su pelle bagnata, con o senza schiuma da barba, e sotto la doccia;

, che indica che il rasoio è impermeabile. Alcuni modelli hanno un grado di impermeabilità basso, che permette solo di sciacquare la testina sotto l'acqua corrente dopo l'uso, altri invece sono completamente impermeabili e si possono usare anche su pelle bagnata, con o senza schiuma da barba, e sotto la doccia; regolazione della potenza , che permette di abbassare o alzare la potenza di rasatura in base al tipo di barba e pelle;

, che permette di abbassare o alzare la potenza di rasatura in base al tipo di barba e pelle; rifinitore di precisione , che può essere un elemento integrato nel corpo macchina o una testina a parte da sostituire a quella con lame. È utile per definire i contorni della barba e le basette;

, che può essere un elemento integrato nel corpo macchina o una testina a parte da sostituire a quella con lame. È utile per definire i contorni della barba e le basette; testina regolabarba con pettine , da sostituire a quella con lame, per regolare la lunghezza della barba;

, da sostituire a quella con lame, per regolare la lunghezza della barba; regolatore per i peli , simile alla testina regolabarba, ma pensata per regolare la lunghezza dei peli del corpo;

, simile alla testina regolabarba, ma pensata per regolare la lunghezza dei peli del corpo; base di appoggio , che serve per ricaricare la batteria e, nel caso di alcuni modelli più costosi, come gli ultimi della Braun, anche a pulire, disinfettare e lubrificare il rasoio;

, che serve per ricaricare la batteria e, nel caso di alcuni modelli più costosi, come gli ultimi della Braun, anche a pulire, disinfettare e lubrificare il rasoio; custodia da viaggio, una pochette morbida o rigida per portare in viaggio il rasoio e i suoi accessori.

Braun Series 9 PRO +

Il migliore in assoluto

Consigliato per chi cerca un rasoio elettrico: top di gamma; preciso; con lame flessibili

Pro: i 5 elementi di rasatura permettono di radere a fondo senza rovinare la pelle

Contro: è un modello di fascia alta, ma il suo prezzo è giustificato dalle prestazioni che garantisce

Se state cercando il top di gamma dei rasoi elettrici, allora non potete perdervi il Braun Series 9 PRO +, uno dei rasoi elettrici migliori in assoluti che potete trovare in vendita al momento. Dotato di testina flessibile, permette di seguire i contorni del viso ed eliminare i peli anche nei punti più critici e difficili da raggiungere. Può essere utilizzato sia sulla pelle asciutta che sulla pelle bagnata ed è venduto con base di ricarica SmartCare, che assicura di avere un rasoio sempre pulito e igienizzato.

Braun Series 9 Pro 9466cc

Il più sicuro

Consigliato per chi cerca un rasoio elettrico: facile da usare; delicato sulla pelle; facile da pulire

Pro: rade con precisione tutti i tipi di barba ed esegue una rasatura completa in meno tempo rispetto ad altri rasoi elettrici.

Contro: nei punti più difficili come mento o mandibola potrebbe essere necessario passare più volte per rimuovere tutti i peli.

Un rasoio elettrico sicuro è quello che può essere utilizzato in diverse parti del corpo senza che rovini la pelle: tra i più sicuri vi segnaliamo il Braun Series 9 Pro 9466cc, attualmente il miglior rasoio elettrico Braun, ottimizzato e più efficiente rispetto ai modelli delle serie precedenti. Dotato di testina ProHead e trimmer ProLift, è ugualmente efficace su barba di 1, 3 o 7 giorni, in grado anche di rimuovere i peli difficili. La tecnologia sonica consente inoltre di radere fino al 10% più velocemente, per una rasatura scorrevole e veloce. È 100% impermeabile, perfetto da utilizzare sotto la doccia o con schiuma o gel da barba. Incluso nella confezione il centro di pulizia SmartCare 5-in-1, che pulisce e igienizza il rasoio mantenendolo performante a lungo con la sola pressione di un pulsante.

Braun Series 9 9560cc

Il migliore per pelli sensibili

Consigliato per chi cerca un rasoio elettrico: leggero; ergonomico; con lunga autonomia

Pro: rispetto ad altri rasoi elettrici, il Braun Series 9 rade benissimo fin dalla prima passata. Può essere usato a secco o con acqua e schiuma da barba, per ridurre ancora di più il rischio di irritazioni. Grazie all'esclusiva base di ricarica con sistema di pulizia, il rasoio è sempre perfettamente pulito, disinfettato e asciutto.

Contro: come tutti i rasoi elettrici, la lama non tocca direttamente la pelle, che non risulta quindi liscissima come con la lametta. Rispetto ad altri modelli, però, questo rade subito la maggior parte dei peli in una sola passata, senza provocare irritazioni.

Anche chi ha la pelle delicata e facile ai rossori può utilizzare il rasoio elettrico, a patto di trovare il modello più adeguato alle proprie esigenze; uno dei modelli dall'azione più delicata è il Braun Series 9 9560cc è il miglior rasoio elettrico senza fili, dotato di tecnologia sonica e testina specializzata, che permettono di radere più peli in una sola passata rispetto agli altri rasoi elettrici. È un rasoio a lamina, completamente impermeabile e Wet&Dry, quindi può essere usato sia a secco, sia con acqua e schiuma o gel da barba. Funziona senza filo e basta una sola ora di ricarica per 60 minuti di autonomia.

La stazione di ricarica Clean&Charge non solo ricarica la batteria, ma pulisce, igienizza, lubrifica e asciuga il rasoio, con un semplice tocco di un pulsante. La confezione include una custodia da viaggio in pelle con spazzolina. Il rasoio è progettato per durare fino a 7 anni.

Philips OneBlade

Il più economico

Consigliato per chi cerca un rasoio elettrico: multifunzione; da usare sotto la doccia; che definisca i dettagli

Pro: Philips OneBlade è un prodotto multifunzione con un ottimo rapporto qualità/prezzo. Inoltre, rappresenta un'ottima soluzione per chi ha la pelle particolarmente sensibile.

Contro: alcuni utenti Amazon sottolineano sconsigliano l'acquisto del prodotto a coloro che cercano un rasoio che rada completamente la barba e lasci la pelle liscia.

Non è detto che economico sia sinonimo di inaffidabilità. Il Philips OneBlade, ad esempio, ha un costo irrisorio, ma è di grande qualità; è un rasoio elettrico multifunzione che permette di radere, regolare e rifinire la barba, di qualsiasi lunghezza essa sia. Si tratta di un prodotto che, nonostante la sua efficacia, risulta molto delicato sulla pelle: per questo motivo, il suo acquisto è particolarmente consigliato a tutti coloro che sono soggetti ad irritazioni e problemi cutanei. Dispone di una tecnologia moderna ed innovativa che consente alle lame di oscillare con circa 200 movimenti al minuto. Essendo dotato di funzione Wet&Dry è impermeabile, può essere utilizzato con la pelle bagnata, sotto la doccia con o senza schiuma da barba. La batteria consente un utilizzo continuo per 45 minuti.

Braun Series X XT5200

Il migliore per il corpo

Rasoio elettrico Braun Series X XT5200

Consigliato per chi cerca un rasoio elettrico: da viaggio; versatile; resistente

Pro: è un rasoio efficace su barbe di diverse lunghezze, e durante la rasatura non irrita la pelle. Inoltre è leggero e maneggevole con un design accattivante.

Contro: i tempi di ricarica sono più lunghi di quelli di altri modelli, ma permettono comunque di riutilizzarlo in tempi brevi

Uno dei modelli Braun più recenti è questo Series X XT5200, un rasoio elettrico multifunzione, utilizzabile sia sul viso che sul corpo. Grazie alla lama 4D in acciaio inossidabile con 2 zone di rasatura centrali e 2 rifinitori laterali, può essere usato per radere, regolare e definire barba, baffi, sopracciglia e diverse zone del corpo come petto, ascelle e inguine. Ci sono ben 6 pettini tra cui scegliere per regolare la lunghezza dei peli: da 1, 2, 3 e 5 mm per il viso e da 3 mm e 0 mm per il corpo. Il pettine da 0 mm, denominato SkinGuard, è stato pensato per proteggere le aree sensibili come ascelle e inguine evitando tagli e arrossamenti. La lama flessibile è efficace in qualsiasi direzione. Il rasoio è completamente impermeabile, per cui può essere utilizzato a secco ma anche sotto la doccia.

Altre soluzioni consigliate di rasoi elettrici per viso e corpo:

Philips Serie 9000 Prestige

Il migliore per barba e capelli

Consigliato per chi cerca un rasoio elettrico: con tecnologia SkinIQ; regolabarba; con rifinitore

Pro: grazie al rifinitore, è possibile rimuovere anche i peli superficiali del naso e delle orecchie.

Contro: tutti coloro che lo hanno provato si dicono soddisfatti e ne consigliano l'acquisto.

Un rasoio elettrico versatile è quello che può essere utilizzato anche per accorciare e radere i capelli; è il caso, ad esempio, del Philips Serie 9000 Prestige, uno degli ultimi modelli del marchio. Il punto di forza di questo modello sono le lame NanoTech DualPrecision, che ruotano a 360 gradi e permettono così di rimuovere anche i peli più corti e meno visibili. La tecnologia SkinIQ è pensata per adattare automaticamente la pressione del rasoio sulla pelle in base alla delicatezza della stessa.

Panasonic Series 800 ES-LV67

Il migliore per rapporto qualità-prezzo

Consigliato per chi cerca un rasoio elettrico: per accorciare le basette; con motore veloce e potente; sicuro

Pro: grazie al rifinitore, è possibile rimuovere anche i peli superficiali del naso e delle orecchie.

Contro: tutti coloro che lo hanno provato si dicono soddisfatti e ne consigliano l'acquisto.

Un buon rasoio elettrico non è per forza esageratamente costoso: un buon compromesso, per esempio, è il Panasonic Series 800 ES-LV67, perfetto per le tasche di tutti e di elevata qualità tecnica. Munito di testina multidirezionale, è apprezzato perché potente e veloce nella rasatura, ma sempre preciso e mai aggressivo sulla pelle. La batteria si ricarica completamente in un'ora e ha un'autonomia di 50 minuti; può essere utilizzato sia sulla pelle asciutta che sotto la doccia, se avete la pelle particolarmente sensibile.

Qual è la migliore marca di rasoi elettrici?

Scegliere un rasoio elettrico di un brand specializzato nella produzione di questi apparecchi è una prima garanzia di qualità. Una delle migliori marche di rasoi elettrici è la Braun, che offre sempre nuovi modelli con funzioni all'avanguardia, progettati per durare a lungo. Altri marchi che producono rasoi elettrici di ottima qualità sono Philips, specializzata soprattutto nei rasoi elettrici con testine rotanti, Panasonic, Wahl, e Remington.

Perché un rasoio elettrico è meglio di un rasoio manuale?

Perché scegliere un rasoio elettrico invece di una comune lametta? I punti di forza di questo accessorio sono diversi e tutti importanti da valutare.

Permettono di radersi più velocemente : i rasoi elettrici, rispetto a quelli usa e getta, possono radere alla perfezione il viso in pochi minuti e non richiedono diverse passate;

: i rasoi elettrici, rispetto a quelli usa e getta, possono radere alla perfezione il viso in pochi minuti e non richiedono diverse passate; Rispettano anche la pelle più delicata: a differenza dei rasoi manuali, quelli elettrici evitano tagli, arrossamenti ed irritazioni. Questo vuol dire che rappresentano la scelta migliore per chi ha la pelle particolarmente delicata perché non rasano vicino alla pelle;

a differenza dei rasoi manuali, quelli elettrici evitano tagli, arrossamenti ed irritazioni. Questo vuol dire che rappresentano la scelta migliore per chi ha la pelle particolarmente delicata perché non rasano vicino alla pelle; Sono più facili da utilizzare: i rasoi elettrici hanno design ergonomici che permettono di maneggiarli con estrema facilità;

i rasoi elettrici hanno design ergonomici che permettono di maneggiarli con estrema facilità; Sono più economici: può sembrare un paradosso, dal momento che i rasoi usa e getta hanno dei prezzi molto contenuti. Basta però considerare il fatto che, scegliendo un rasoio elettrico, è possibile utilizzarlo per un lungo periodo di tempo senza sostituirlo. Le "lamette", invece, devono essere continuamente sostituite: un bel vantaggio non solo per l'economia domestica, ma anche per l'ambiente;

può sembrare un paradosso, dal momento che i rasoi usa e getta hanno dei prezzi molto contenuti. Basta però considerare il fatto che, scegliendo un rasoio elettrico, è possibile utilizzarlo per un lungo periodo di tempo senza sostituirlo. Le "lamette", invece, devono essere continuamente sostituite: un bel vantaggio non solo per l'economia domestica, ma anche per l'ambiente; Evitano l'utilizzo della schiuma da barba: i rasoi manuali possono essere utilizzati esclusivamente con la schiuma da barba. I rasoi elettrici, invece, evitano l'utilizzo di questi prodotti perché concedono risultati perfetti senza irritare la pelle con o senza schiuma da barba. Inoltre, alcuni modelli dotati di sistema Wet & Dry, sono completamente impermeabili e, di conseguenza, utilizzabili anche sotto la doccia;

i rasoi manuali possono essere utilizzati esclusivamente con la schiuma da barba. I rasoi elettrici, invece, evitano l'utilizzo di questi prodotti perché concedono risultati perfetti senza irritare la pelle con o senza schiuma da barba. Inoltre, alcuni modelli dotati di sistema Wet & Dry, sono completamente impermeabili e, di conseguenza, utilizzabili anche sotto la doccia; Sono versatili: i rasoi elettrici possono non solo radere, ma anche regolare la barba. Inoltre, alcuni modelli dotati di appositi rifinitori di precisione, sono ideali per rifinire baffi, barba e basette.

Come pulire il rasoio elettrico

Se volete che il vostro rasoio elettrico duri a lungo e mantenga sempre alte le sue prestazioni, dovete prendervene molta cura. Bastano pochi minuti una volta alla settimana per pulire, lubrificare ed eventualmente sostituire le lame. Vediamo come fare una corretta manutenzione del rasoio elettrico.

È importante pulire il rasoio elettrico dopo ogni utilizzo. Se il vostro modello è impermeabile, spegnetelo, staccate il blocco lame, rimuovete i residui di barba con l'apposita spazzolina e poi sciacquatelo sotto l'acqua corrente. Se non è impermeabile, limitatevi a pulirlo meglio che potete con la spazzolina e scuotete la testina sulla mano per far cadere i peli intrappolati. Circa una volta a settimana, vi consigliamo di fare una pulizia più approfondita. Alcuni rasoi elettrici, come gli ultimi modelli della Braun, hanno una base d'appoggio che non solo ricarica la batteria, ma lava, disinfetta e asciuga le lame. Anche se questo accessorio incide abbastanza sul prezzo, ve lo consigliamo vivamente, perché è importante disinfettare il rasoio, per prevenire acne, follicolite e altre infiammazioni della pelle.

Un'altra operazione importante, da fare regolarmente, è la lubrificazione. Le lame del rasoio sono assemblate in modo tale da essere molto vicine tra loro. Questa vicinanza, insieme ai peli e alla pelle morta che si accumulano tra una lama e l'altra, crea una leggera frizione, che può far surriscaldare il rasoio. A lungo andare, questo surriscaldamento può danneggiare gravemente l'apparecchio e causarne la rottura. Per evitare che ciò accada, oltre a pulire la testina, bisogna lubrificare il rasoio una volta a settimana, versando un paio di gocce d'olio tra una lama e l'altra. Di solito l'olio è incluso nella confezione, ma potete usare anche un qualsiasi olio minerale.

Infine, bisogna ricordare che le lame del rasoio elettrico vanno sostituite periodicamente, in genere una volta all'anno. Se non lo usate spesso, potreste riuscire a cambiarle anche ogni 18 mesi. Se, però, avete una barba molto folta e dura, quasi sicuramente avrete bisogno di cambiare le lame con una frequenza maggiore.

