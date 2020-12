I manga sono uno dei pilastri della cultura giapponese. I mangaka, cioè gli autori di questi fumetti, in patria sono amatissimi e osannati.

Se in passato nel mondo occidentale erano considerati un prodotto "di nicchia", riservato a un pubblico nerd e appassionato di cultura orientale, oggi i manga sono facilmente reperibili nelle ormai numerose fumetterie, ma anche nelle librerie e online.

Tra i lettori spesso scoppiano accese discussioni su quali siano i migliori manga di sempre, e mentre alcuni sostengono che pezzi cult come Dragon Ball, One Piece e Ken il Guerriero rimarranno per sempre insuperabili, altri considerano titoli più recenti come Tokyo Ghoul e Demon Slayer delle vere rivelazioni.

Per chi vorrebbe cominciare a leggere manga, ma non sa da dove cominciare, o per chi vorrebbe approfondire la propria conoscenza del mondo dei fumetti giapponesi, abbiamo stilato una elenco di più di venti titoli a nostro parere imperdibili. Troverete per lo più manga shōnen e seinen, ma anche alcuni titoli shōjo e spokon.

1. Dragon Ball

Chi non conosce Dragon Ball? Il celebre manga shōnen, scritto e disegnato da Akira Toriyama, è stato pubblicato per la prima volta in giappone sulla rivista Weekly Shōnen Jump, tra il 1984 e il 1995. Racconta, dall'infanzia all'età adulta, le avventure di Son Goku, alla ricerca delle sette sfere del drago. Durante il suo lungo viaggio, Goku impara le arti marziali, conosce nuovi amici e affronta temibili nemici. Dal manga, è stata tratta una serie anime di successo mondiale.

In Italia i diritti del fumetto sono di Star Comics, che lo ha pubblicato per la prima volta in sessantadue volumi tra il 1994 e il 1995. Le edizioni attualmente ancora sul mercato sono Dragon Ball Evergreen, in 42 volumi, ristampata tra il 2011 e il 2015 e disponibile anche in formato digitale, e Dragon Ball Full Color, stampata tra il 2018 e il 2020 in 32 volumi.

Dragon ball Evergreen è apprezzata da molti per l'assenza di censure e la traduzione molto fedele all'originale. Il punto forte di Dragon Ball Full Color è invece la grafica a colori. È divisa però in sei saghe e ognuna inizia dal numero uno: La saga del giovane Goku (in otto volumi), La saga del Demone Piccolo (in quattro volumi), La saga dei Sayan (in tre volumi), La saga di Freezer (in cinque volumi), La saga dei cyborg e di Cell (in sei volumi) e La saga di Majin Bu (in sei volumi). Non comprende la side story di Trunk.

2. One Piece

Un altro dei migliori manga di sempre è One Piece, lo shōnen scritto e disegnato da Eiichirō Oda, pubblicato per la prima volta sulla rivista Weekly Shōnen Jump nel 1997 ed edito in Italia da Star Comics in 97 volumi. La prima stampa risale al 2001, ma dal 2008 è in corso la ristampa, chiamata One Piece New Edition. I volumi dal 97 in poi sono ancora inediti in Italia.

Racconta le avventure del giovane pirata Monkey D. Rufy, che da piccolo ha mangiato il frutto del diavolo Gom Gom e ha per questo un corpo "gommoso", capace di allungarsi e deformarsi a suo piacimento. Per trovare il leggendario tesoro One Piece e diventare il re dei pirati, si imbarca e parte all'avventura insieme a una ciurma a dir poco variegata! In Giappone e nel mondo il manga ha avuto un successo incredibile, così come l'anime, prodotto dalla Toei Animation e andato in onda anche in Italia a partire dal 2001.

3. Tokyo Ghoul

Tokyo Ghoul è un manga seinen, scritto e disegnato da Sui Ishida. In Giappone è stato pubblicato dal 2011 al 2014 sulla rivista Weekly Young Jump. Dal 2014 al 2016 è stato pubblicato in Italia da J-Pop, in 14 volumi. Dato il suo enorme successo, è stato stato seguito dal sequel Tokyo Ghoul:re, da un adattamento anime e da un film live action.

È ambientato a Tokyo, dove i ghoul, mostri che si cibano di esseri umani, stanno compiendo efferati omicidi. Il protagonista è Ken Kaneki, studente universitario al quale, dopo l'attacco di un ghoul, vengono per sbaglio trapiantati i suoi organi. Diventata così un mezzo ghoul.

4. Slam Dunk

Slam Dunk è un manga spokon scritto e disegnato da Takehiko Inoue. È ambientato nel mondo della pallacanestro liceale e il suo enorme successo ha contribuito alla diffusione del basket tra i giovani giapponesi.

Il protagonista è la matricola Hanamichi Sakuragi, che decide di iscriversi alla squadra di basket della scuola solo per conquistare la compagna di scuola Haruko Akagi. Le sfortune amorose e i tragicomici episodi di cui Hanamichi è protagonista sono trattati con molto humor, ma riescono anche a toccare l'importante tematica del bullismo nelle scuole.

In Italia è stato pubblicato la prima volta da Panini Comics nel 1997, ma nel 2010 è stata pubblicata da d/visual l'edizione definitiva in 24 volumi, con tavole a colori.

5. Le bizzarre avventure di JoJo

Le bizzarre avventure di JoJo è un manga shōnen/seinen, scritto e disegnato da Hirohiko Araki. È stato pubblicato in Giappone per la prima volta nel 1987 sulla rivista shōnen Weekly Shōnen Jump e in seguito, a partire dal 2005, sulla rivista seinen Ultra Jump. In Italia è arrivato nel 1993, pubblicato da Star Comics, e ha subito ottenuto un grande successo.

Racconta le avventure della famiglia Joestar ed è divisa in otto parti (l'ultima ancora in corso di pubblicazione), ambientate in epoche diverse e dedicate ognuna alle vicende di un diverso discendente della famiglia. L'elemento che li accomuna è che tutti, per vari motivi, vengono chiamati JoJo. La otto parti, o archi narrativi, sono: Phantom Blood, Battle Tendency, Stardust Crusaders, Diamond is Unbreakable, Vento Aureo, Stone Ocean, Steel Ball Run, JoJolion.

6. Berserk

Berserk è un manga seinen, scritto e disegnato da Kentarō Miura. La storia, a metà tra l'horror e il fantasy, racconta con cruda violenza le vicende del mercenario maledetto Gatsu, che vaga senza sosta per cercare vendetta. Serializzato in Giappone per la prima volta nel 1989 sulla rivista Young Animal, in Italia è pubblicato da Planet Manga di Panini Comics dal 1996.

L'opera è ancora in corso di pubblicazione e al momento consta di 31 volumi, suddivisi in cinque archi narrativi: i capitoli del Guerriero Nero (volumi 1-3), i capitoli dell'età dell'oro (volumi 3-14), i capitoli della condanna (volumi 14-21), i capitoli del falco del regno millenario (volumi 22-35) e i capitoli del mondo fantastico (dal volume 35). Il manga è particolarmente apprezzato per il mondo in cui riesce a trattare tematiche importanti come l'ineluttabile destino dell'uomo, il potere della violenza e l'onnipresenza del male.

7. Ranma 1/2

Ranma è manga shōnen, disegnato e scritto da Rumiko Takahashi. In Giappone è stato serializzato sulla rivista Weekly Shōnen Sunday di Shogakukan a partire dal settembre 1987 fino al marzo 1996. Dal manga è stata tratta anche una serie anime di grande successo.

Il protagonista è il giovane Ranma Saotome, caduto insieme a suo padre nelle Sorgenti Maledette di Jusenkyo, mentre si allenavano nelle arti marziali. Da quel momento, ogni volta che entrano in contatto con l'acqua fredda, si trasformano nell'animale o nella persona che annegò nelle sorgenti centinaia di anni prima: un panda gigante nel caso del padre, una ragazza in quello di Ranma. Per tornare al loro aspetto, devono bagnarsi con dell'acqua calda.

In Italia il manga è stato pubblicato per la prima volta nel 1990 da Star Comics. Nel 2020, sempre Star Comics, ha pubblicato cinque cofanetti che contengono la serie completa: Ranma 1/2 collection: 1, Ranma 1/2 collection: 2, Ranma 1/2 collection: 3, Ranma 1/2 collection: 4 e Ranma 1/2 collection: 5.

8. Devilman

Devilman è indubbiamente uno dei migliori manga d'autore. Si tratta di un manga shōnen, scritto e disegnato da Gō Nagai, uno dei più grandi mangaka di sempre, autore anche di altre famosissime opere, come Mazinger Z e Mao Dante. In Giappone è stato pubblicato per la prima volta su Weekly Shōnen Magazine dal giugno del 1972 al giugno del 1973. In Italia è stato pubblicato prima da Granata Press in 14 volumi tra il dicembre 1991 e il gennaio 1993, poi dalla Dynit in tre volumi su Manga Cult da gennaio 1996 a dicembre 1997, seguito da D/Visual con un'edizione in 5 volumi da luglio 2004 ad aprile 2005. La nuova edizione in cinque volumi è infine stata pubblicata da J-Pop, che nel 2017 ha presentato anche un'edizione Omnibus in volume unico.

Protagonista del manga è Akira Fudo, che si lascia convincere dal suo amico Ryo Asuka a partecipare a un rituale per prendere il controllo dei poteri di temibili demoni, che secondo Ryo starebbero per tornare sulla terra. Si fonde così con il potentissimo demone Amon, diventando Devilman. Grazie all'amore e al suo animo puro, riesce a controllare i poteri di Amon e usarli per salvare l'umanità.

9. Video Girl Ai

Video Girl Ai è un manga shōnen scritto e disegnato da Masakazu Katsura. È stato pubblicato in Giappone su Shōnen Jump tra il 1989 e il 1992 e in Italia è arrivato poco tempo dopo, nel 1993, pubblicato da Star Comics. È stato uno dei pochi manga ad arrivare nel nostro paese prima dell'anime, forse per questo ebbe un enorme successo tra i giovani. La nuova edizione italiana è stata pubblicata, sempre da Star Comics, dal 2015.

Racconta la storia di Yota Moteuchi, un timido sedicenne, innamorato della compagna di scuola Moemi Hayakawa, a cui non riesce a dichiarare il suo amore. Quando scopre che Moemi è innamorata di Takashi Niimai, il suo migliore amico, decide addirittura di aiutarla a conquistarlo. A sua volta Takashi, però, conoscendo i sentimenti di Yota, respinge la ragazza. Rientrando a casa dopo questo triste episodio, Yota trova il videonoleggio Gokuraku Club e decide di noleggiare una cassetta, intitolata "Io ti consolerò – Ai Amano". Riproducendo la cassetta, la protagonista Ai spunta fuori dallo schermo in carne ed ossa. A causa del videoregistratore rotto, però, Ai non è servizievole come il video prometteva e non ha nemmeno lo stesso seno prosperoso. Yota si trova quindi ad affrontare un vulcano in piena, finendo per innamorarsene.

10. Maison Ikkoku

Maison Ikkoku è un manga seinen, disegnato e scritto dal mangaka Rumiko Takahashi e pubblicato per la prima volta in Giappone sulla rivista Big Comic Spirit dal 1980 al 1987. Ha avuto un successo enorme in patria, tanto che dal manga sono stati tratti una serie anime, un film, tre OAV e un live action. In Italia è stato pubblicato prima da Granata Press, che ha interrotto la pubblicazione senza terminare la serie, e poi da Star Comics in 27 volumi, usciti tra il 1998 e il 2000. Nel 2015 sempre Star Comics ha pubblicato la Perfect Edition, che è quella attualmente ancora sul mercato, contenente pagine a colori e contenuti inediti. Questa versione, in dieci volumi, è disponibile anche in formato digitale.

I protagonisti sono lo squattrinato Yusaku Goda e la giovane e bella vedova Kyoko Chigusa. Per aiutarla a superare la depressione dovuta alla recente morte del marito, il suocero di Kyoko le affida la gestione della pensione Maison Ikkoku. Qui conosce Goda, con cui nasce un rapporto particolarmente intenso.

11. I cavalieri dello zodiaco (Saint Seiya)

Saint Seiya – I cavalieri dello zodiaco è un manga shōnen disegnato e scritto da Masami Kurumada. In Giappone è stato serializzato su Shōnen Jump dal 1985 al 1990, mentre in Italia è stato pubblicato per la prima volta da Granata Press tra il 1992 e il 1994. Tra il 2000 e il 2002 Star Comics ha pubblicato una nuova edizione italiana in 28 volumi, seguita nel 2008 dall'edizione Saint Seiya – I cavalieri dello zodiaco Perfect Edition, con pagine a colori. Il manga ha avuto un successo enorme sia in Giappone che in Italia, così come l'anime omonimo, andato in onda su Italia 1.

Racconta la storia di Seiya, Shiryu, Hyoga, Shun e Ikki, cinque ragazzi che si allenano per diventare dei Saint, cioè i guerrieri della dea Atena, con il compito di proteggere la Terra e l'umanità dagli altri dei che l'attaccano.

12. Death Note

Tra i migliori manga degli ultimi anni, non possiamo non citare Death Note. È un manga shōnen, scritto da Tsugumi Ōba e disegnato da Takeshi Obata. In Giappone è stato pubblicato su Weekly Shōnen Jump dal dicembre 2003 al maggio 2006, mentre in Italia è stato pubblicato per la prima volta da Panini Comics sotto l'etichetta Planet Manga, dall'ottobre 2006 al settembre 2008, in dodici volumi. La stessa casa editrice ha pubblicato più ristampe, tra cui la Death Note Black Edition, in sei volumi, uscita tra il 2012 e il 2013.

Il protagonista è lo studente Light Yagami, che trova il Death Note, un quaderno con poteri sovrannaturali, lanciato sulla Terra dallo shinigami Ryuk. Il quaderno dà a chi lo possiede il potere di ammazzare chiunque voglia, scrivendone il nome sulle sue pagine e pensandone contemporaneamente il volto. Light decide quindi di usarlo per uccidere i criminali, ma i suoi piani vengono ostacolati dall'intervento dell'investigarore privato Elle.

Il grande successo del manga ha portato alla produzione di una serie anime, trasmessa in Italia nel 2008 su MTV, due light novel, ben cinque film, una serie televisiva live action, un musical e numerosi videogiochi.

13. One Puch Man

One-Punch Man è un manga seinen pubblicato dal fumettista giapponese One sul suo blog dal luglio 2009. Con una media di oltre ventimila visite al giorno, la serie ha ottenuto subito una grandissima popolarità, raggiungendo anche il disegnatore Yūsuke Murata, che contattato One su Twitter, proponendogli di collaborare per disegnarne le tavole. Dal giugno 2012 il manga è stato quindi serializzato su Weekly Young Jump. In Italia è pubblicato da Planet Manga di Panini Comics.

Racconta la storia del venticinquenne Saitama, in grado di sconfiggere chiunque con un solo colpo. Diventato ormai fortissimo, Saitama si sente ormai depresso e annoiato. La sua vita cambia quando conosce il cyborg Genos ed entra a far parte dell'Associazione Eroi, che raccoglie tutti gli eroi del pianeta, con lo scopo di salvare l'umanità. Qui Saitama ha un nuovo obiettivo: scalare la vetta dei supereroi e diventare il più popolare di tutti.

14. Sailor Moon

Pretty Guardian Sailor Moon, più conosciuto semplicemente come Sailor Moon, è un manga mahō shōjo, scritto e disegnato da Naoko Takeuchi. La serie è stata pubblicata in Giappone per la prima volta nel 1991 sulla rivista Nakayoshi, mentre in Italia è arrivata nel 1995, pubblicata da Star Comics in 49 volumi. Nel 2010 è stata ripubblicata da GP Publishing in dodici volumi, a cui si aggiungono due volumi con le storie brevi e due dedicati a Sailor V. Nel 2016, Star Comics ha annunciato una nuova ristampa italiana in due edizioni: la New Edition (la shinsōban pubblicata precedentemente da GP Publishing) e la Perfect Edition, riservata alle fumetterie, in dieci volumi regolari più due volumi di Sailor V.

Il fumetto prende nome dalla divisa alla marinaretta che indossano le protagoniste, tipica di molte scuole giapponesi. I capitoli del manga, detti Act, sono raggruppati in cinque serie: la prima Dark Kingdom, la seconda Black Moon, la terza Mugen, la quarta Yume e la quinta Stars. Ogni serie del manga corrisponde a una serie dell'omonimo manga. La protagonista è la studentessa Usagi Tsukino, che scopre di essere guerriera sailor, Sailor Moon, incaricata di trovare le altre guerriere sailor e salvare con loro il pianeta. Le altre guerriere sono Ami Mizuno (Sailor Mercury), Rei Hino (Sailor Mars), Makoto Kino (Sailor Jupiter) e Minako Aino (Sailor Venus).

16. Le rose di Versailles

Meglio conosciuto come Lady Oscar, Le Rose di Versailles è un manga shōjo scritto e disegnato da Riyoko Ikeda. Il fumetto è ispirato alla biografia della regina di Francia Maria Antonietta scritta da Stefan Zweig. Serializzato in Giappone tra il 1972 e il 1973, in Italia è stato pubblicato per la prima volta da Fratelli Fabbri Editori nel 1982, in un'edizione censurata e abbreviata. Ci sono state poi varie ristampe di diverse case editrici, tra cui Granata Press, Planet Manga di Panini Comics, d/visual e RW Edizioni, fino alle versione definitiva di J-Pop, uscita nel dicembre 2020, in cinque volumi racchiusi in un cofanetto che riproduce il cancello di Versailles. Questa edizione, che include anche un libretto con tutti i frontespizi dell'edizione originale degli anni '70 e pagine a colori, è disponibile anche in volumi singoli a partire dal 31 gennaio 2021.

A differenza dell'anime tratto dal manga, incentrato sulla figura di Oscar François de Jarjayes, nel fumetto è Maria Antonietta la protagonista, mentre Oscar ha un ruolo secondario. Inoltre, il manga è molto più fedele alla realtà storica della rivoluzione francese, pur avendo anche tratti comici. Racconta la storia di Maria Antonietta, a partire dal suo arrivo in Francia fino alla morte, passando per gli scandali e l'amore con Fersen. La storia della regina si intreccia con quella di Oscar, sua coetanea, cresciuta da suo padre come un soldato e diventata fedele guardia di Maria Antonietta.

17. Pollon

C'era una volta… Pollon, meglio conosciuto semplicemente come Pollon, è un manga shōjo scritto e disegnato da Hideo Azuma. In Giappone è stato pubblicato a partire dal 1977 sulla rivista Princess, mentre in Italia è stato pubblicato per la prima volta in quattro volumi da Lexy Production nel 2001 e poi da Magic Press Edizioni in due volumi nel 2010 e in volume unico nel 2017. Dal manga è stata tratta una serie anime omonima di grandissimo successo.

Il fumetto racconta la storia della piccola Pollon, figlia del dio Apollo, che vive con gli altri dei sul monte Olimpo. Pollon desidera diventare una grande dea e per questo suo nonno Zeus le dona un salvadanaio magico, in cui metterà una moneta ogni volta che compirà una buona azione. Insieme al suo amico Eros, Pollon va alla ricerca di persone da aiutare e si imbatte così nei protagonisti dei più famosi miti greci, trattati nel manga in chiave rivisitata.

18. Lamù. Urusei yatsura

Lamù è un manga shōnen, scritto e disegnato da Rumiko Takahashi, serializzato in Giappone sulla rivista Weekly Shōnen Sunday dal 1978 al 1987. In Italia è stato pubblicato per la prima volta da Granata Press dal 1991 al 1995 e poi da Star Comics dal 1997 al 2001.

Il fumetto in patria ha ricevuto moltissimi premi e riconoscimenti, tra cui il Premio Shogakukan per i manga nelle categorie shōnen e shōjo e il Premio Seiun come miglior fumetto SF/fantasy. Dato il suo successo, dal manga sono stati tratti una serie anime (trasmessa in Italia solo da tv private), dodici OAV e sei film.

I protagonisti sono la bella aliena Lamù e l'umano Ataru. Quando gli alieni Oni arrivano sulla Terra per conquistarla, offrono all'umanità una possibilità: se un uomo riuscirà a toccare le corna di Lamù, saranno salvi. Ataru, vedendo Lamù con addosso solo un bikini tigrato, accetta subito, ma non riesce a toccarle le corna perché la ragazza è in grado di volare. Riesce però a toglierle il reggiseno, che userà poi come esca per toccarle le corna. Quando finalmente riesce nell'impresa, salva il mondo ma mette se stesso nei guai, perché Lamù, fraintendendo le sue parole, pensa che Ataru voglia sposarla.

19. Naruto

Tra i migliori manga moderni è d'obbligo inserire Naruto, manga shōnen scritto e disegnato da Masashi Kishimoto. In Giappone è stato serializzato dal 1999 al 2014 sulla rivista Weekly Shōnen Jump ed è stato poi raccolto in 72 volumi tankōbon da Jump Comics. In Italia è pubblicato da Planet Manga di Panini Comics dal 2003.

Il fumetto racconta le avventure di Naruto Uzumaki, un giovanissimo ninja non molto abile, con il sogno di diventare hokage, il più importante ninja del Villaggio della Foglia. Grazie a un lungo e duro allenamento, diventerà sempre più forte.

20. Ken il Guerriero

Ormai introvabile in lingua italiana, se non usato, Ken il Guerriero è un classico. È un manga shōnen, disegnato da Tetsuo Hara e scritto da Buronson. In Giappone è stato pubblicato nel 1983 su Weekly Shōnen Jump, mentre in Italia è stato pubblicato per la prima volta negli anni '90 da Granata Press. L'ultima ristampa è quella di Planet Manga di Panini Comics, del 2013. Dal manga sono state tratte due serie anime, un film, diversi OAV, film live action e videogiochi.

Ambientato alla fine del XX secolo, in un mondo distrutto dalle armi atomiche, ha come protagonista Kenshiro, successore della Sacra Scuola di Hokuto, che intraprende un lungo viaggio per trovare la fidanzata Julia, ma finisce per salvare tutti coloro che sono scampati alla guerra.

21. My Hero Academia

Pur essendo di recente pubblicazione (in Giappone è stato serializzato su Weekly Shōnen Jump dal 2014 e in Italia è arrivato nel 2016 grazie a Star Comics), My Hero Academia merita di essere citato tra i migliori manga shōnen. Scritto e disegnato da Kōhei Horikoshi, è ambientato in un mondo in cui alcuni umani hanno sviluppato dei superpoteri, detti Quirk, a causa di un'anomalia genetica.

Il protagonista è lo studente Izuko Midoriya, che sogna di diventare un Hero nonostante non abbia poteri. Un giorno viene notato da All Might, l'eroe più potente di tutti, che decide di donargli il suo Quirk. Izuko realizza quindi il suo sogno ed entra nel prestigioso Liceo Yuuei, una scuola per supereroi.

Dal manga sono stati tratti due spin-off, una serie anime, due film anime, tre OAV e tre videogiochi.

22. Demon Slayer

Demon Slayer – Kimetsu no yaiba è un manga shōnen, disegnato e scritto e disegnato da Koyoharu Gotōge. In Giappone è stato pubblicato su Weekly Shōnen Jump dal 2016 al 2020, mentre in Italia è arrivato nel 2019, pubblicato da Star Comics. È una delle serie manga più vendute di sempre (oltre 120 milioni di copie, incluse quelle digitali) e dal manga è stata tratta una serie anime molto apprezzata da critica e pubblico.

Il manga è ambientato nel periodo Taisho e ha come protagonista Tanjiro, primo figlio di una famiglia orfana di padre. Un giorno, tornando a casa, scopre che la madre e i suoi fratelli sono stati uccisi da un demone. L'unica sopravvissuta è la sorella Nezuko, che però è stata trasformata in un demone. Tanjiro decide allora di diventare un cacciatore di demoni e di intraprendere un lungo viaggio per trovare una cura per Nezuko.