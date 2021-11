Black Friday Amazon 2021: le migliori offerte di oggi 25 novembre

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Speciale Black Friday 2021 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Il Black Friday 2021 di Amazon è ufficialmente iniziato alla mezzanotte di oggi giovedì 25 novembre 2021 e terminerà alle ore 23.59 di venerdì 27 novembre.

Il grande evento dedicato allo shopping, che generalmente si tiene il venerdì successivo al giorno del Ringraziamento americano, è stato quindi anticipato di un giorno dall'e-commerce di Seattle: già da oggi, infatti, sarà possibile approfittare di sconti, offerte e riduzioni applicati su prodotti appartenenti a diverse categorie merceologiche: non solo abbigliamento e moda, ma anche smartphone, elettrodomestici, tv, dispositivi tecnologici, smartwatch, giochi, giocattoli, articoli dedicati al fitness, alla bellezza e alla cura della persona, solo per citarne alcuni. Senza dimenticare gli ambitissimo prodotti Apple, iPhone e Apple Watch, anche di ultima generazione.

In occasione del Black Friday 2021, inoltre, Amazon ha previsto uno sconto del 20% su prodotti selezionati Amazon WareHouse, la sezione dedicata ai prodotti usati acquistabili in ottime condizioni.

Insomma, anche se il Black Friday durerà fino alle ore 23.59 di domani, venerdì 27 novembre, per poi finire ufficialmente lunedì 29 novembre, giorno del Cyber Monday, è meglio non farsi trovare impreparati e approfittare degli sconti già a partire da oggi.

Ma su quali prodotti sarà possibile approfittare del Black Friday di Amazon?

Dal momento che non è sempre conveniente acquistare durante il Venerdì Nero (ed è preferibile non lasciarsi contagiare dalla febbre dello shopping), abbiamo selezionato per voi le migliori offerte di oggi da non lasciarsi scappare per questo Black Friday 2021 su Amazon.

Abbigliamento in offerta per il Black Friday Amazon 2021

Accessori moda in sconto

Abbigliamento per lo sport in promozione

Prodotti per il fitness

Smartphone in offerta

Apple iPhone in offerta per il Black Friday

Le promozioni su Apple Watch

TV in sconto

Black Friday Amazon 2021, PC in offerta

Le offerte sui tablet

Gli smartwatch in promozione

Dispositivi Amazon

Altri prodotti tech in sconto

Sconti su giochi e giocattoli

Videogiochi in offerta

Bellezza e cura della persona

Asciugatrici e altri elettrodomestici per la casa

Elettrodomestici per la cucina in promozione