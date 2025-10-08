Festa delle Offerte Prime 2025: i prodotti da non perdere su Amazon

Manca davvero poco alla fine della Festa delle Offerte Amazon 2025: ecco quali sono i prodotti più venduti fino a questo momento che puoi ancora acquistare fino alle 23.59. Tra le offerte troviamo elettrodomestici per la cucina e per la casa, ma anche smartphone, smart tv e altri dispositivi elettronici di ultima generazione.

Non avete ancora acquistato nulla approfittando degli sconti della Festa delle Offerte Prime di Amazon? Non vi preoccupate, siete ancora in tempo, potete acquistare a prezzi ribassati fino alle 23.59 di oggi, 8 ottobre 2025. Gli sconti coinvolgeranno tutte le categorie merceologiche presenti sul sito: potete trovare elettrodomestici per la cucina, per la pulizia della casa, smart tv, smartphone, smartwatch e dispositivi domotici per rendere la casa intelligente. Non vi resta che dare un'occhiata al catalogo online e scegliere quello che fa al caso vostro.

Per facilitarvi la scelta, noi abbiamo raccolto qui di seguito i prodotto best seller fino a questo momento: i 10 prodotti che chi ha già acquistato ha più scelto durante questo evento. Sicuramente dare un'occhiata vi aiuterà a trovare spunti per il vostro shopping, se ancora non avete le idee chiare.

I 10 prodotti più venduti fino a questo momento

Ecco una lista di 10 tra i prodotti più venduti su Amazon fino a questo momento. Ce n'è davvero per tutti i gusti e se non vi serve nulla per voi, potete pensare di cogliere l'opportunità anche per fare un regalo a qualcuno a cui volete bene. Abbiamo selezionato articoli di categorie e fasce di prezzo differenti, per andare incontro alle esigenze di tutti.

47% di sconto sullo smart tv Xiaomi F Pro, da 75 pollici e con piedini che ne assicurano la stabilità. Si tratta di un modello di ultima generazione che non solo si collega a internet e può accedere a tutte le più famose piattaforme di streaming, ma può essere anche personalizzata nell'uso sfruttando l'intelligenza artificiale.

42% di sconto sul ferro da stiro Philips PerfectCare Compact, un modello con caldaia molto potente e con un serbatoio molto capiente che consente di stirare una grande quantità di panni senza dover rabboccare il serbatoio; è leggero ed ergonomico.

39% di sconto sullo smartphone Samsung Galaxy A36. Implementato con 5G e Intelligenza Artificiale, ha un display Amoled da 6,7 pollici, una RAM da 8 giga e una memoria esterna da 256 giga. Lo si trova disponibile in diversi colori, è leggero ed ergonomico.

36% di sconto sulle cuffie Sony WH-1000XM4. Si tratta di cuffie over-ear wireless e con cancellazione del rumore, per un'esperienza d'ascolto completa. La batteria ha un'autonomia di 30 ore consecutive e la ricarica del dispositivo è rapida. Trovate le cuffie disponibili in vari colori.

33% sull'aspirapolvere e lavapavimenti senza fili Tineco Floor One S7 Artist. Questo elettrodomestico per la pulizia della casa mette a disposizione la tecnologia DualBlock anti-groviglio, asciugatura rapida a 85 °C e una batteria a ricarica rapida con autonomia di 50 minuti.

26% di sconto sugli AirTag di Apple, i dispositivi che, connessi all'applicazione ‘Dov'è' dei dispositivi del marchio, vi permette di sapere sempre dove sono i vostri dispositivi e i vostri oggetti. L'offerta è rivolta sia al singolo pezzo che alle confezioni con due, tre o quattro dispositivi.

25% di sconto sull'idropulitrice Stanley SXPW24BX, pluri accessoriata e per questo adatta sia per gli esterni di casa che gli interni dell'auto e i tessuti di tappeti e divani. Il tubo si può riavvolgere facilmente e può essere utilizzata anche senza presa di corrente nei paraggi.

25% di sconto sul robot aspirapolvere e lavapavimenti Xiaomi Vacuum X20+, che aspira e lava simultaneamente. Una volta finite le pulizie, il robot torna direttamente nella stazione di ricarica, dove si autopulisce. Grazie al sistema S-Cross, l'aspirapolvere rileva ed evita gli ostacoli anche in condizioni di scarsa illuminazione.

24% sul computer portatile Apple MacBook Air nella versione da 13 pollici e in colore celeste. Progettato per Apple Intelligence, ha un display Liquid Retina, 16GB di memoria unificata e 256GB di archiviazione SSD. Il chip Apple M4 offre un'esperienza d'uso più veloce e fluida del solito.

20% di sconto sul ferro da stiro Polti Vaporella Simply, ergonomico, leggero e di design. Ma non solo: ha un serbatoio estraibile da 1,5 litri e agisce a una potenza 2200 watt. La funzione Calc Cleaning preserva il bucato da un'azione troppo aggressiva del calcare.