Festa della mamma 2023: i 20 libri da leggere e regalare per l’occasione I libri che indagano il rapporto madre-figli o che raccontano questa figura speciale sono veramente tanti. Ce ne sono di tutti i generi e per tutte le età. Ecco quali bisogna assolutamente leggere o regalare in occasione della festa della mamma.

Il 14 maggio 2023 si celebra la festa della mamma. Hai già idea di come celebrerai questa giornata e, soprattutto, la protagonista, tua madre? Per questa ricorrenza speciale ci vuole un regalo che arrivi dritto al cuore. Che ne pensi di un libro? Nella sezione dedicata ai libri presente su Amazon ce ne sono tanti che indagano il rapporto madre-figlia o che, in ogni caso, possono rivelarsi su misura per chi li riceve. Di seguito, vi proponiamo alcuni tra i titoli più recenti, perfetti per dire "ti voglio bene" prendendo in prestito parole di altri o per incuriosire. Tra i titoli proposti, anche alcuni indicati per una neomamma o libri da costruire insieme, per raccontare le storie più magiche di tutte: la sua e la vostra.

1. Aiutami a fare da me, Francesca Perica

Il libro perfetto per una neomamma

Tra gli approcci educativi più apprezzati dai pedagogisti, dagli insegnanti e dai genitori, da un po' di tempo, c'è quello montessoriano, fortemente rivalutato. Il libro Aiutami a fare da me racchiude consigli e piccole tips su come approcciarsi al bambino durante i primi mesi della sua vita: è perfetto da regalare ad una neomamma che si sente un po' persa e ha paura di agire male.

2. L'amore ci fa volare, Marika Scolla

Il libro da regalare ad una mamma molto coraggiosa

Le malattie rare fanno paura perché si conoscono poco, ci vuole coraggio ad affrontarle e a crescere un figlio senza sapere come aiutarlo al meglio. L'amore ci fa volare è la storia di Marika e Nello, mamma e papà di Sofia e Gaetano, due bambini speciali, i cui geni rari sono denominati ACTL6B. Della loro malattia si sa ben poco, ma l'amore dei loro genitori fa sì che loro vivano una vita il più possibile felice, sperando che la ricerca faccia il suo corso.

3. Lontananza, Vigdis Hjorth

Il libro ideale per chi sta cercando di risanare una ferita profonda

Johanna, protagonista di Lontananza, è un'artista affermata ed ha una vita che la rende felice, ma una ferita è aperta da anni nel suo cuore: la sua famiglia la considera morta. Il suo grande sbaglio, a detta dei suoi genitori, è stato quello di non seguire la strada che loro avevano tracciato per lei. Lei, però, non ha mai smesso di pensare a loro. Così, trent'anni dopo, torna nella vita della madre, ormai vedova, per cercare di rimettere insieme i pezzi di quel che resta delle sue radici.

4. La migliore mamma del mondo, Sebastien Perez e Benjamin Lacombe

Un libro illustrato

Quanto sono belli i libri illustrati? Il regalo giusto per la mamma di un bimbo piccolo è un libro che può sfogliare insieme a lui, mentre gliene legge la storia. La migliore mamma del mondo è la raccolta di 17 mamme del mondo animale, un modo tenero e curioso di permettere ai più piccoli di imparare a riconoscere gli animali e apprendere un'importante lezione sull'amore più grande di tutti, quello di una mamma per il suo piccolino.

5. Io mi fido di te, Luciana Littizzetto

La storia di una mamma affidataria

Mamma non è solo chi ci mette al mondo, ma è anche e soprattutto chi ci dona amore e ci aiuta a crescere nel migliore dei modi. Lo sa bene Luciana Littizzetto, che racconta la sua storia di madre affidataria in Io mi fido di te. Storia dei miei figli nati dal cuore. Questo libro fa riflettere, ridere e commuovere, è una vera e propria lettera a cuore aperto.

6. Rubare la notte, Romana Petri

Un libro sul rapporto madre-figlio candidato al Premio Strega

Antoine de Saint-Exupéry è uno degli scrittori più famosi al mondo, grazie al suo Piccolo Principe. Quello che non tutti sanno, però, è che anche la sua vita fu particolarmente degna di nota. La sua infanzia non fu particolarmente facile e felice, ma sua madre fu una figura molto importante per lui. Romana Petri ce lo racconta in Rubare la notte, libro candidato al Premio Strega 2023.

7. Una questione di equilibrio, Gaspare Grammatico

Il libro da regalare ad una mamma che ama i gialli

Se la tua mamma ama i gialli e i misteri da risolvere, potrebbe farle piacere ricevere Una questione di equilibrio, di Gaspare Grammatico. Una mattina di aprile, a Trapani, viene ritrovato il cadavere di Platimiro Greco, un noto enologo conosciuto da tutti quelli del settore. Il suo corpo senza vita viene ritrovato nella cantina della sua casa. A risolvere il caso ci pensa il commissario Antonio Indelicato.

8. Piccola libreria con delitto, Elena Molini

Il libro perfetto per una mamma investigatrice

A proposito delle mamme che amano i casi irrisolti, ti consigliamo anche Piccola libreria con delitto. Quando Blu riceve la telefonata di Rachele, scopre che la sua vecchia amica è nei guai: la ragazza è accusata di aver ucciso un uomo, ma si professa innocente. A questo punto, la libraia farà di tutto per tirare Rachele fuori dagli impicci. Ci riuscirà?

9. La sorella di Shakespeare e altri ritratti di scrittrici, Virginia Woolf

Il dono ideale per una mamma amante della letteratura

La sorella di Shakespeare e altri ritratti di scrittrici è la ricostruzione di un'intera epoca di letteratura tutta al femminile. Le penne di cui si parla sono tutte importanti e preziose, anche se poco apprezzate e poco considerate, soprattutto nei tempi ormai andati. Questo libro è perfetto per una mamma amante della letteratura e particolarmente femminista.

10. Mamme coraggiose per figli ribelli, Giada Sundas

La storia pensata per le mamme che non sanno che pesci prendere

Come si cresce un figlio? Più aumenta l'età, più aumentano le domande, i problemi e le preoccupazioni. Lo sa bene Giada, la mamma di Mya, che a volte si sente soffocare, sopraffatta dal continuo star dietro alla sua bambina, tanto bella e preziosa quanto impegnativa. Mamme coraggiose per figli ribelli è il libro giusto per le mamme che devono perdonarsi il non poter essere sempre perfette.

11. La madre perfetta, Gin Phillips

Una storia forte

Una madre è disposta a tutto, pur di proteggere i suoi figli, anche inventare giochi che trasportano in mondi che non esistono. A questo è costretta Joan quando, durante un pomeriggio allo zoo con suo Lincoln, l'edificio viene preso d'assalto dai terroristi. In preda al panico, la donna farà tutto ciò che è in suo potere per l'incolumità del figlio e per smorzare la paura e la tensione che segnerebbero la sua vita ancora ingenua. La madre perfetta è un libro per cui è bene prepararsi a commuoversi.

12. Le madri, Brit Bennett

La storia di un passato che ritorna

Il passato si può cancellare e dimenticare? Nadia, Luke e Aubrey se lo chiederanno spesso, quando, una volta adulti, le loro vite tornano ad intrecciarsi, dopo un allontanamento durato anni. E la risposta a questa domanda potrebbe portare con sé tanto dolore. A tentare di proteggerli, come sempre, quelle madri che tutto guardano e tutto capiscono. Le madri è un racconto intenso e forte in cui vale la pena imbattersi.

13. Mamma, mi racconti la tua storia?, Elma Van Vliet

Un libro da costruire insieme

Se stai cercando un regalo davvero originale, ti segnaliamo Mamma, mi racconti la tua storia?, un libro grazie al quale ricostruire la storia della tua mamma, scoprire cosa le piaceva fare quando era piccola, come ha conosciuto il papà e cosa ha pensato quando ha scoperto di aspettare te.

14. Mamma, Hélène Delforge

Le mamme sono tutte diverse, ma in fondo tutte uguali. Mamma è il libro che dimostra come, nonostante le diverse etnie, provenienze e storie, le mamme del mondo hanno tutte una caratteristica in comune: amano i loro bambini incondizionatamente.

15. L'invenzione della madre, Marco Peano

Da regalare ad una madre di cui non si può fare a meno

Quando Mattia scopre che sua mamma è malata, non ci pensa due volte a prendere una decisione: non sprecheranno mai più neanche un istante passato insieme. Ma come si fa a restare uniti quando tutto è difficile e la vita quotidiana complica le cose? L'invenzione della madre è un libro dalle tinte molto forti.

16. Paula, Isabel Allende

Il libro da regalare ad una mamma che ama le storie profonde

Paula e Isabel non potrebbero essere più diverse e distanti; se non fossero madre e figlia, probabilmente non avrebbero mai avuto a che fare l'una con l'altra. Ma quando sua figlia finisce in coma, a causa di gravissima malattia, Isabel corre al suo capezzale, per cercare di tenere saldo quel filo che sta per spezzarsi. Paula è un libro profondo e doloroso.

17. Almarina, Valeria Parrella

Un libro per una mamma che non perde mai la speranza

Nisida è un carcere sull'acqua; lì Elisabetta Maiorano insegna matematica a un gruppo di giovani detenuti. Tra tutte le storie di cui viene a conoscenza, quella che la colpisce di più è quella di Almarina. E allora, le giornate tutte uguali di Elisabetta si riempiono di luce e speranza. Almarina è il libro giusto da regalare ad una mamma che non smette di credere nei sogni.

18. Una figlia per sempre, Agatha Christie

Il libro che deve assolutamente leggere una mamma che ama gli scrittori che hanno fatto la storia

Ann Prentice, dopo tanto patire, è sul punto di avere quello che ha sempre desiderato: ha una figlia che ama tanto e un nuovo amore all'orizzonte, dopo la morte del marito. Ma quando Sarah scopre che la mamma vuole risposarsi, farà di tutto affinché questo rapporto vada a monte. E le due si scopriranno per la prima volta distanti. Una figlia per sempre è il romanzo attraverso cui scopriamo una Christie come non ce la saremmo mai aspettata.

19. Donne che comprano fiori, Vanessa Montfort

Quando Marina comincia a lavorare nel negozio di fiori di Olivia, il suo obiettivo è quello di riprendersi dopo la morte del marito. Quello che succederà, invece, sarà molto di più: le storie di altre donne si incroceranno alla sua e, senza accorgersene, la donna tornerà alla vita e si sentirà più ricca. Donne che comprano fiori è la storia di tante storie che ne formano una nuova, più bella e intensa.

20. La figlia oscura, Elena Ferrante

Leda è una mamma a tempo pieno. Quando, ad un certo punto, le sue figlie partono per andare a trovare il loro padre, la donna riscopre cosa significa poter decidere del proprio tempo e riprendere in mano la propria vita. Mentre si gode la sua libertà, però, qualcosa la sconvolge. La figlia oscura è un libro dai risvolti inaspettati.